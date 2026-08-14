Oberzell empfängt zum Auftakt Maierhöfen, Baindt trifft auf Ailingen

– Foto: Fabian Enzensperger

Die Bezirksliga Bodensee startet mit einigen reizvollen Duellen in die neue Saison: Der VfL Brochenzell empfängt die neu gegründete Spielgemeinschaft Union Meckenbeuren/Kehlen, während der SV Oberzell gegen den Vorjahresdritten SV Maierhöfen/Grünenbach gleich zum Auftakt gefordert ist. Besondere Spannung verspricht das erste Bezirksligaspiel des Landesliga-Absteigers SV Kressbronn gegen Aufsteiger SG Baienfurt, außerdem trifft der FV Ravensburg II auf die SGM Unterzeil/Seibranz. Der SV Baindt empfängt die TSG Ailingen und der TSV Tettnang bekommt es mit dem SV Aichstetten zu tun. Auch die Aufsteiger stehen sofort im Blickpunkt: Der FC Isny gastiert beim SV Weingarten, während Relegationssieger TSV Berg II beim SV Vogt seine erste Bewährungsprobe in der neuen Spielklasse bestreitet.

Für den VfL Brochenzell beginnt die neue Spielzeit mit einer besonderen Aufgabe, denn mit der Union Meckenbeuren/Kehlen steht ihm gleich zum Auftakt die neu gebildete Spielgemeinschaft gegenüber. Brochenzell beendete die vergangene Saison mit 50 Punkten auf Rang sechs, während der TSV Meckenbeuren mit 43 Punkten Zehnter wurde. Für die Union ist die Begegnung zugleich der erste Bezirksliga-Auftritt in neuer Konstellation. ---



Der FV Ravensburg II startet mit einem Heimspiel gegen eine SGM Unterzeil/Seibranz. Unterzeil/Seibranz wurde mit 51 Punkten Vierter und lag damit sieben Zähler vor Ravensburg II, das mit 44 Punkten auf Rang neun kam. Der FV Ravensburg II konnte jedoch in der vergangenen Saison beide Duelle für sich entscheiden, somit dürfen sich die Zuschauer auf ein interessantes Duell freuen.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 PUSH



Zwischen dem SV Baindt und der TSG Ailingen liegen nach der Abschlusstabelle der vergangenen Saison gerade einmal ein Punkt und zwei Tabellenplätze. Ailingen wurde mit 50 Punkten Fünfter, Baindt folgte mit 49 Punkten auf Rang sieben und gehörte damit ebenfalls zur dicht gedrängten Gruppe hinter den Spitzenteams. Der direkte Vergleich zum Saisonauftakt bietet deshalb sofort die Gelegenheit, wo die beiden Teams nach der langen Vorbereitung stehen.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang SV Aichstetten Aichstetten 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang geht nach Rang acht in der vergangenen Saison als etablierter Bezirksligist in das Heimspiel gegen den SV Aichstetten. Tettnang kam in 32 Spielen auf 49 Punkte, während Aichstetten mit 40 Zählern als Aufsteiger den zwölften Platz belegte. Neun Punkte trennten beide Mannschaften am Ende der Vorsaison, doch zum ersten Spieltag ist dieser Abstand Geschichte – in der neuen Tabelle stehen beide zunächst bei null.

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Morgen, 16:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn SG Baienfurt SG Baienfurt 16:00 PUSH



Beim SV Kressbronn beginnt nach dem Abstieg aus der Landesliga, Staffel 4, ein neues Kapitel – und das gleich gegen einen Aufsteiger. Die SG Baienfurt kommt als Meister aus der Kreisliga A1 Bodensee in die Bezirksliga. Für Kressbronn ist der erste Spieltag damit unmittelbar eine Standortbestimmung nach dem Klassenwechsel, während Baienfurt erstmals zeigen kann, wie groß der Schritt aus der Kreisliga A in die Bezirksliga tatsächlich ist.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten FC Isny FC Isny 15:00 live PUSH



Der SV Weingarten trifft zum Auftakt auf einen Liganeuling: Der FC Isny ist aus der Kreisliga A2 Bodensee in die Bezirksliga aufgestiegen. Weingarten beendete die vergangene Saison mit 38 Punkten auf Rang 13 und bekommt es nun mit einer Mannschaft zu tun, die sich die Meisterschaft in der Kreisliga A holte. Damit steht auf der einen Seite ein Verein, der die Anforderungen dieser Liga kennt, auf der anderen ein Aufsteiger, der erstmal in der Bezirksliga Bodensee ankommen möchte.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt TSV Berg TSV Berg II 15:00 PUSH



Auch beim SV Vogt ist zum Saisonstart ein Aufsteiger zu Gast: Der TSV Berg II sicherte sich seinen Bezirksliga-Platz als Sieger der Relegation der Kreisliga A. Vogt schloss die vergangene Saison mit 41 Punkten auf Rang elf ab und bewegte sich damit im unteren Mittelfeld der Abschlusstabelle. Für Berg II beginnt nach dem erfolgreichen Umweg über die Relegation nun die Bewährungsprobe eine Klasse höher, während Vogt mit einem Heimspiel die Gelegenheit erhält, von Beginn an Abstand zu den unteren Tabellenregionen aufzubauen.

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Schon am Freitagabend kommt es zu einem der sportlich reizvollsten Duelle des ersten Spieltags: Der Vorjahreszweite SV Oberzell empfängt den Dritten SV Maierhöfen/Grünenbach. Oberzell sammelte in der vergangenen Saison 65 Punkte und lag damit deutlich vor Maierhöfen/Grünenbach, das mit 51 Zählern Rang drei belegte. Die Platzierungen des Vorjahres machen diese Begegnung früh zu einem Topspiel.









