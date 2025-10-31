 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Inge Hartmann

Oberzell empfängt Vogt, Derby in Ravensburg

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 14. Spieltags 

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Spitzenreiter SV Oberzell empfängt am 14. Spieltag nach der Pleite in Unterzeil den SV Vogt und will seine Führungsrolle festigen. Verfolger SV Maierhöfen/Grünenbach steht beim abstiegsbedrohten FC Dostluk Friedrichshafen vor einer heiklen Aufgabe. Der TSV Eschach muss sich in Ailingen beweisen, während im Tabellenkeller der FV Bad Waldsee gegen den TSV Meckenbeuren dringend punkten muss. Außerdem treffen mit dem SV Bergatreute und dem VfL Brochenzell zwei formstarke Teams im oberen Drittel aufeinander. Im Derby empfängt der FV Ravensburg II den SV Weingarten.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
14:30live

Nach der 1:2-Niederlage bei der SGM Unterzeil/Seibranz will der SV Oberzell Wiedergutmachung betreiben. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft des Spielertrainerduos Steffen Friedrich Jascha Fiesel ihre Tabellenführung festigen und die Konkurrenz auf Distanz halten. Der Tabellenzehnte SV Vogt wartet schon seit fünf Spielen auf den nächsten Dreier und möchte aus Oberzell undbedingt etwas mitnehmen.
--

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
14:30

Das Derby ziwschen dem FV Ravensburg II und dem SV Weingarten verspricht Spannung. Ravensburg II kämpft nach nach der Niederlage gegen Ailingen um den Anschluss ans Mittelfeld, während Weingarten mit 19 Punkten den Blick weiter nach oben richtet. Nach dem 1:1 gegen Ailingen will der SVW wieder dreifach punkten.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
14:30

Ailingen zeigte beim Remis in Weingarten Moral und will nun nachlegen. Der TSV Eschach hingegen steht nach dem 0:2 gegen Maierhöfen unter Zugzwang, um im Titelrennen nicht an Boden zu verlieren. Beide Mannschaften trennen acht Punkte, doch es dürfte trotzdem ein enges Spiel werden.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
14:30

Der Aufsteiger aus Friedrichshafen steht vor einer großen Herausforderung. Nach acht Niederlagen aus zwölf Spielen empfängt Dostluk den Tabellenzweiten Maierhöfen/Grünenbach, der mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnte. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, nachdem sie in Eschach überzeugten. Für Dostluk zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
14:30

Der TSV Tettnang will nach dem Auswärtssieg in Friedrichshafen auch zu Hause nachlegen. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich das Team etwas aus der Abstiegszone absetzen. Der SV Baindt kommt jedoch mit Wiedergutmachungswillen, nachdem es zuletzt ein deutliches 1:5 gegen Bergatreute setzte. Beide Teams trennen nur sechs Punkte – ein umkämpftes Spiel ist garantiert.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
14:30live

Zwei Mannschaften in starker Form treffen aufeinander. Der SV Bergatreute feierte zuletzt einen klaren 5:1-Erfolg in Baindt und möchte nun gegen den VfL Brochenzell nachlegen. Die Gäste aus Brochenzell gewannen zuletzt knapp mit 1:0 gegen Bad Waldsee und wollen den Kontakt zur Spitze halten. Ein Sieg wäre für beide Teams ein deutliches Signal im Kampf um die oberen Plätze.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
14:30live

Im Tabellenkeller steht der FV Bad Waldsee unter Zugzwang. Nach zwölf Spielen und nur einem Sieg braucht der Aufsteiger dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Gegner Meckenbeuren reist mit Rückenwind an – das 2:0 gegen Aichstetten hat das Selbstvertrauen gestärkt. Für beide Mannschaften ist die Partie von enormer Bedeutung im Abstiegskampf.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
14:30

Der Tablellenneunte SV Aichstetten will nach der Niederlage in Meckenbeuren zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste aus Unterzeil (Platz 7) reisen dagegen mit breiter Brust an – zuletzt besiegte die SGM den Spitzenreiter Oberzell mit 2:1. Unterzeil steht nur einen Punkt vor Aichstetten, es dürfte ein intensives Duell auf Augenhöhe werden.


Aufrufe: 031.10.2025, 08:00 Uhr
Matthias KloosAutor