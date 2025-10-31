Oberzell empfängt Vogt, Derby in Ravensburg

---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SV Oberzell SV Vogt



Nach der 1:2-Niederlage bei der SGM Unterzeil/Seibranz will der SV Oberzell Wiedergutmachung betreiben. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft des Spielertrainerduos Steffen Friedrich Jascha Fiesel ihre Tabellenführung festigen und die Konkurrenz auf Distanz halten. Der Tabellenzehnte SV Vogt wartet schon seit fünf Spielen auf den nächsten Dreier und möchte aus Oberzell undbedingt etwas mitnehmen.

Das Derby ziwschen dem FV Ravensburg II und dem SV Weingarten verspricht Spannung. Ravensburg II kämpft nach nach der Niederlage gegen Ailingen um den Anschluss ans Mittelfeld, während Weingarten mit 19 Punkten den Blick weiter nach oben richtet. Nach dem 1:1 gegen Ailingen will der SVW wieder dreifach punkten.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr TSG Ailingen TSV Eschach



Ailingen zeigte beim Remis in Weingarten Moral und will nun nachlegen. Der TSV Eschach hingegen steht nach dem 0:2 gegen Maierhöfen unter Zugzwang, um im Titelrennen nicht an Boden zu verlieren. Beide Mannschaften trennen acht Punkte, doch es dürfte trotzdem ein enges Spiel werden.

Der Aufsteiger aus Friedrichshafen steht vor einer großen Herausforderung. Nach acht Niederlagen aus zwölf Spielen empfängt Dostluk den Tabellenzweiten Maierhöfen/Grünenbach, der mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnte. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, nachdem sie in Eschach überzeugten. Für Dostluk zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr TSV Tettnang SV Baindt



Der TSV Tettnang will nach dem Auswärtssieg in Friedrichshafen auch zu Hause nachlegen. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich das Team etwas aus der Abstiegszone absetzen. Der SV Baindt kommt jedoch mit Wiedergutmachungswillen, nachdem es zuletzt ein deutliches 1:5 gegen Bergatreute setzte. Beide Teams trennen nur sechs Punkte – ein umkämpftes Spiel ist garantiert.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SV Bergatreute VfL Brochenzell



Zwei Mannschaften in starker Form treffen aufeinander. Der SV Bergatreute feierte zuletzt einen klaren 5:1-Erfolg in Baindt und möchte nun gegen den VfL Brochenzell nachlegen. Die Gäste aus Brochenzell gewannen zuletzt knapp mit 1:0 gegen Bad Waldsee und wollen den Kontakt zur Spitze halten. Ein Sieg wäre für beide Teams ein deutliches Signal im Kampf um die oberen Plätze.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr FV Bad Waldsee TSV Meckenbeuren



Im Tabellenkeller steht der FV Bad Waldsee unter Zugzwang. Nach zwölf Spielen und nur einem Sieg braucht der Aufsteiger dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Gegner Meckenbeuren reist mit Rückenwind an – das 2:0 gegen Aichstetten hat das Selbstvertrauen gestärkt. Für beide Mannschaften ist die Partie von enormer Bedeutung im Abstiegskampf.

Der Tablellenneunte SV Aichstetten will nach der Niederlage in Meckenbeuren zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste aus Unterzeil (Platz 7) reisen dagegen mit breiter Brust an – zuletzt besiegte die SGM den Spitzenreiter Oberzell mit 2:1. Unterzeil steht nur einen Punkt vor Aichstetten, es dürfte ein intensives Duell auf Augenhöhe werden.





