Oberzell empfängt Tettnang, Verfolgerduell in Brochenzell

Die Tabellennachbarn trennen nur ein Punkt, was die Bedeutung dieser Begegnung unterstreicht. Der TSV Meckenbeuren steht mit 23 Punkten auf Rang neun, während der SV Weingarten mit 24 Punkten Achter ist. Meckenbeuren musste zuletzt eine knappe 3:4-Niederlage beim FV Ravensburg II hinnehmen, während Weingarten trotz Führung noch 1:2 gegen den VfL Brochenzell verlor. Mit einem Sieg können beiden Teams den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wieder herstellen. Das Hinspiel endete spektakulär mit 5:5. ---



Die SGM Unterzeil/Seibranz geht als Tabellendritter mit 33 Punkten in dieses Heimspiel und hat die Chance, weiter Druck auf Spitzenreiter SV Oberzell (35 Punkte) und den SV Maierhöfen/Grünenbach (34 Punkte) auszuüben. Der FV Ravensburg II steht mit 21 Punkten auf Rang elf und benötigt dringend Zähler, um sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Unterzeil/Seibranz überzeugte zuletzt mit einem 2:0 gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach am 18. Spieltag, während Ravensburg II beim 4:3 gegen den TSV Meckenbeuren seine Offensivqualitäten zeigte. Das Hinspiel entschied Ravensburg II klar mit 5:1 für sich.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Vogt TSG Ailingen



Der SV Vogt steht mit 27 Punkten auf Rang sieben und möchte mit einem Heimsieg weiter nach oben blicken. Die TSG Ailingen steht mit 19 Punkten auf Platz dreizehn und benötigt dringend Punkte, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten. Vogt spielte am vergangenen Spieltag 1:1 gegen Maierhöfen, während Ailingen zuletzt eine 1:5-Niederlage gegen den TSV Meckenbeuren hinnehmen musste. Im torreichen Hinrundenspiel ging der SV Vogt mit einem 5:2-Sieg vom Platz.

Der FC Leutkirch steht mit 13 Punkten auf Rang sechzehn und kämpft ums sportliche Überleben in der Liga. Der SV Maierhöfen/Grünenbach ist mit 34 Punkten Tabellenzweiter und verfolgt weiterhin die Spitzenposition. Maierhöfen/Grünenbach spielte zuletzt 1:1 gegen Vogt, während Leutkirch vor der Winterpause mit einem 2:0 gegen den FV Bad Waldsee Selbstvertrauen sammelte. Mairhöfen gewann das Hinspiel deulich mit 6:0.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Oberzell TSV Tettnang



Der SV Oberzell führt die Tabelle mit 35 Punkten an und geht als klarer Favorit in dieses Heimspiel. Der TSV Tettnang steht mit 18 Punkten auf Rang vierzehn und kämpft gegen den Absturz in die direkte Abstiegszone. Oberzell gewann zuletzt 2:1 gegen den FV Bad Waldsee und zeigte erneut seine Stabilität. Der TSV Tettnang holte vor der Winterpause ein 2:2-Unentschieden beim SV Vogt. Das Hinspiel gewann Oberzell mit 3:1.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Aichstetten SV Bergatreute



Der SV Aichstetten rangiert mit 23 Punkten auf Platz zehn und kann mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. Der SV Bergatreute steht mit 20 Punkten auf Rang zwölf und braucht dringend Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Beide Mannschaften mussten zuletzt Niederlagen vor der Winterpause hinnehmen und stehen unter Zugzwang. Aichstetten konnte das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Baindt FC Dostluk Friedrichshafen



Der SV Baindt hat sich mit 29 Punkten auf Rang sechs etabliert und kann mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der FC Dostluk Friedrichshafen steht mit 17 Punkten auf Platz fünfzehn und kämpft gegen den Abstieg. Baindt überzeugte zuletzt mit einem wichtigen 2:0 beim TSV Eschach, während Dostluk gegen Eschach vor der Winterpause eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen musste. Ein 4:1-Sieg holte der SV Baindt im Hinrundespiel gegen Dostluk.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr VfL Brochenzell TSV Eschach



Dieses Duell ist eines der Schlüsselspiele im Aufstiegsrennen. Der VfL Brochenzell steht mit 33 Punkten auf Rang vier, der TSV Eschach mit 32 Punkten auf Rang fünf. Beide Mannschaften befinden sich in direkter Schlagdistanz zur Spitze und können mit einem Sieg einen großen Schritt machen. Brochenzell gewann zuletzt 2:1 beim SV Weingarten, während Eschach eine 0:2-Niederlage gegen den SV Baindt hinnehmen musste. Das Hinspiel konnte der VfL Brochenzell mit 2:1 für sich entscheiden.



