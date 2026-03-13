 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberzell empfängt Ailingen, Eschach trifft auf die SGM Unterzeil

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 22. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Enzensperger

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Tabellenführer SV Oberzell empfängt am 22. Spieltag die formstarke TSG Ailingen, während Verfolger TSV Eschach bei der SGM Unterzeil/Seibranz ein schwieriges Auswärtsspiel erwartet. Auch der SV Maierhöfen/Grünenbach steht beim SV Aichstetten unter Druck, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Im Mittelfeld treffen der SV Vogt und der SV Weingarten aufeinander, während der FC Leutkirch gegen den FV Ravensburg II dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Zudem stehen mit TSV Meckenbeuren gegen FC Dostluk Friedrichshafen, VfL Brochenzell gegen SV Baindt und FV Bad Waldsee gegen TSV Tettnang weitere interessante Duelle an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
15:00live

Der SV Vogt geht mit 27 Punkten als Achter in dieses Duell und hat nach dem bitteren 2:5 beim FV Ravensburg II einiges gutzumachen. Der SV Weingarten steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf, hielt zuletzt aber die SGM Unterzeil/Seibranz beim 0:0 auf Distanz und bewies erneut, dass diese Mannschaft schwer zu bespielen ist. Der SV Vogt könnte sich mit einem Heimsieg weiter von Weingarten lösen, während der SV Weingarten mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen würde. Das Hinspiel gewann der SV Vogt in Weingarten mit 4:2.
---

So., 15.03.2026, 14:15 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
14:15
S
Für den FC Leutkirch wird die Lage immer prekärer. Nach dem 0:14 in Ailingen steht die Mannschaft bei 13 Punkten auf dem vorletzten Platz und braucht dringend ein Ergebnis, das nicht nur die Tabelle, sondern auch das angeknackste Selbstvertrauen aufrichtet. Der FV Ravensburg II reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem er den SV Vogt mit 5:2 bezwang und sich auf Rang sieben vorgeschoben hat. Im Hinspiel gewann der FC Leutkirch in Ravensburg mit 4:0.
---

So., 15.03.2026, 17:00 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
17:00

Der Tabellenführer Oberzell gewann zuletzt das Gipfeltreffen bei Maierhöfen/Grünenbach mit 2:0 und holte sich so Platz eins zurück, während die TSG Ailingen nach dem furiosen 14:0 gegen Leutkirch mit einem Schub an Selbstbewusstsein anreist. Ailingen steht mit 35 Punkten auf Platz elf und hat sich mit diesem Dreier etwas Luft nach unten verschafft. Oberzell dagegen weiß, dass an der Spitze jeder Patzer sofort bestraft werden kann. Das Hinspiel gewann der SV Oberzell knapp mit 1:0.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
15:00

Der SV Aichstetten musste zuletzt eine 3:2-Niederlage in Tettnang hinnehmen und steht mit 23 Punkten auf Rang 13. Nun kommt mit dem SV Maierhöfen/Grünenbach der Tabellendritte, der nach dem 0:2 gegen Oberzell unter Druck geraten ist und sich im Titelrennen keinen weiteren Rückschlag erlauben darf. Für die Gäste geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten. Das Hinspiel gewann der SV Maierhöfen/Grünenbach mit 2:0.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
15:00live

Der FV Bad Waldsee trägt inzwischen fast in jedem Spiel die Last eines Endspiels. Mit nur sechs Punkten bleibt der Aufsteiger Schlusslicht, und auch das 0:2 in Bergatreute hat die Lage nicht einfacher gemacht. Der TSV Tettnang reist mit 22 Punkten und dem Rückenwind des 3:2 gegen Aichstetten an, weiß aber ebenso, dass die aktuelle Situation alles andere als beruhigend ist. Für Bad Waldsee geht es um die vielleicht letzte realistische Hoffnung auf eine Aufholjagd, für Tettnang um die Chance, sich weiter zu stabilisieren. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
15:00

Brochenzell hat sich mit dem 3:1 in Friedrichshafen im Verfolgerfeld behauptet und steht mit 36 Punkten auf Rang vier. Der SV Baindt kommt mit 30 Punkten als Sechster, holte zuletzt aber nur ein 2:2 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen und ließ damit Punkte liegen. Der VfL Brochenzell würde mit einem Heimsieg seine Stellung im erweiterten Aufstiegskampf festigen, der SV Baindt könnte den Abstand deutlich verkürzen. Das Hinspiel gewann der SV Baindt mit 3:0.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
15:00

Der TSV Meckenbeuren hat sich mit dem 4:0 gegen den SV Weingarten Selbstvertrauen geholt. Mit 26 Punkten steht die Mannschaft auf Rang neun und könnte mit einem weiteren Sieg den Blick endgültig nach oben richten. Der FC Dostluk Friedrichshafen bleibt mit 18 Punkten Fünfzehnter und benötigt dringend Zähler, um sich nicht tiefer in den Abstiegskampf ziehen zu lassen. Es ist ein Spiel, in dem Meckenbeuren die besseren Argumente mitbringt, Dostluk aber die größere Dringlichkeit. Das Hinspiel gewann der TSV Meckenbeuren mit 4:0.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
15:00

Das Topspiel an diesem Spieltag: Die SGM Unterzeil/Seibranz ist nach dem 0:1 gegen den FV Ravensburg II auf Rang fünf zurückgefallen und darf sich im dicht gedrängten Feld keinen zweiten Ausrutscher erlauben. Der TSV Eschach hat mit dem 3:0 in Meckenbeuren den zweiten Sieg in Folge geholt und steht mit 38 Punkten nur einen Zähler hinter der Spitze. Es ist ein Spiel voller Wucht, weil beide Teams genau wissen, dass hier mehr als drei Punkte auf dem Spiel stehen. Das Hinspiel gewann der TSV Eschach klar mit 4:0.