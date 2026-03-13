Oberzell empfängt Ailingen, Eschach trifft auf die SGM Unterzeil

Der SV Vogt geht mit 27 Punkten als Achter in dieses Duell und hat nach dem bitteren 2:5 beim FV Ravensburg II einiges gutzumachen. Der SV Weingarten steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf, hielt zuletzt aber die SGM Unterzeil/Seibranz beim 0:0 auf Distanz und bewies erneut, dass diese Mannschaft schwer zu bespielen ist. Der SV Vogt könnte sich mit einem Heimsieg weiter von Weingarten lösen, während der SV Weingarten mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen würde. Das Hinspiel gewann der SV Vogt in Weingarten mit 4:2. ---

Für den FC Leutkirch wird die Lage immer prekärer. Nach dem 0:14 in Ailingen steht die Mannschaft bei 13 Punkten auf dem vorletzten Platz und braucht dringend ein Ergebnis, das nicht nur die Tabelle, sondern auch das angeknackste Selbstvertrauen aufrichtet. Der FV Ravensburg II reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem er den SV Vogt mit 5:2 bezwang und sich auf Rang sieben vorgeschoben hat. Im Hinspiel gewann der FC Leutkirch in Ravensburg mit 4:0.

So., 15.03.2026, 17:00 Uhr SV Oberzell TSG Ailingen



Der Tabellenführer Oberzell gewann zuletzt das Gipfeltreffen bei Maierhöfen/Grünenbach mit 2:0 und holte sich so Platz eins zurück, während die TSG Ailingen nach dem furiosen 14:0 gegen Leutkirch mit einem Schub an Selbstbewusstsein anreist. Ailingen steht mit 35 Punkten auf Platz elf und hat sich mit diesem Dreier etwas Luft nach unten verschafft. Oberzell dagegen weiß, dass an der Spitze jeder Patzer sofort bestraft werden kann. Das Hinspiel gewann der SV Oberzell knapp mit 1:0.

Der SV Aichstetten musste zuletzt eine 3:2-Niederlage in Tettnang hinnehmen und steht mit 23 Punkten auf Rang 13. Nun kommt mit dem SV Maierhöfen/Grünenbach der Tabellendritte, der nach dem 0:2 gegen Oberzell unter Druck geraten ist und sich im Titelrennen keinen weiteren Rückschlag erlauben darf. Für die Gäste geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten. Das Hinspiel gewann der SV Maierhöfen/Grünenbach mit 2:0.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee TSV Tettnang



Der FV Bad Waldsee trägt inzwischen fast in jedem Spiel die Last eines Endspiels. Mit nur sechs Punkten bleibt der Aufsteiger Schlusslicht, und auch das 0:2 in Bergatreute hat die Lage nicht einfacher gemacht. Der TSV Tettnang reist mit 22 Punkten und dem Rückenwind des 3:2 gegen Aichstetten an, weiß aber ebenso, dass die aktuelle Situation alles andere als beruhigend ist. Für Bad Waldsee geht es um die vielleicht letzte realistische Hoffnung auf eine Aufholjagd, für Tettnang um die Chance, sich weiter zu stabilisieren. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr VfL Brochenzell SV Baindt



Brochenzell hat sich mit dem 3:1 in Friedrichshafen im Verfolgerfeld behauptet und steht mit 36 Punkten auf Rang vier. Der SV Baindt kommt mit 30 Punkten als Sechster, holte zuletzt aber nur ein 2:2 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen und ließ damit Punkte liegen. Der VfL Brochenzell würde mit einem Heimsieg seine Stellung im erweiterten Aufstiegskampf festigen, der SV Baindt könnte den Abstand deutlich verkürzen. Das Hinspiel gewann der SV Baindt mit 3:0.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren FC Dostluk Friedrichshafen



Der TSV Meckenbeuren hat sich mit dem 4:0 gegen den SV Weingarten Selbstvertrauen geholt. Mit 26 Punkten steht die Mannschaft auf Rang neun und könnte mit einem weiteren Sieg den Blick endgültig nach oben richten. Der FC Dostluk Friedrichshafen bleibt mit 18 Punkten Fünfzehnter und benötigt dringend Zähler, um sich nicht tiefer in den Abstiegskampf ziehen zu lassen. Es ist ein Spiel, in dem Meckenbeuren die besseren Argumente mitbringt, Dostluk aber die größere Dringlichkeit. Das Hinspiel gewann der TSV Meckenbeuren mit 4:0.

Das Topspiel an diesem Spieltag: Die SGM Unterzeil/Seibranz ist nach dem 0:1 gegen den FV Ravensburg II auf Rang fünf zurückgefallen und darf sich im dicht gedrängten Feld keinen zweiten Ausrutscher erlauben. Der TSV Eschach hat mit dem 3:0 in Meckenbeuren den zweiten Sieg in Folge geholt und steht mit 38 Punkten nur einen Zähler hinter der Spitze. Es ist ein Spiel voller Wucht, weil beide Teams genau wissen, dass hier mehr als drei Punkte auf dem Spiel stehen. Das Hinspiel gewann der TSV Eschach klar mit 4:0.











