Oberzell empfängt Aichstetten, Maierhöfen in Meckenbeuren zu Gast

---





So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SV Oberzell SV Oberzell SV Aichstetten Aichstetten 14:30 PUSH



Der SV Oberzell hat mit dem 2:1 gegen den FV Bad Waldsee unter der Woche die Tabellenführung übernommen und will diese nun festigen. Gegen den Aufsteiger aus Aichstetten geht das Team als klarer Favorit ins Spiel. Aichstetten rangiert mit 23 Punkten auf Platz sieben und reist mit einem 6:1-Pokalsieg gegen Langenargen an. Für Oberzell, das 32 Punkte auf dem Konto hat, zählt nur der elfte Saisonsieg.

---

So., 30.11.2025, 17:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch FV Bad Waldsee Bad Waldsee 17:00 PUSH



Das Kellerduell am Sonntagabend bildet den Abschluss des Spieltags. Leutkirch (10 Punkte) und Bad Waldsee (6 Punkte) gehören zu den Sorgenkindern der Liga. Leutkirch holte zuletzt einen Punkt, während Bad Waldsee sich nur knapp mit 1:0 beim SV Vogt geschlagen geben musste. Beide Teams belegen etwas abgeschlagen die letzten beiden Tabellenpläzte und benötigen dringend weitere Punkte um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

So., 30.11.2025, 17:00 Uhr SV Vogt SV Vogt SV Bergatreute Bergatreute 17:00 live PUSH



Das Duell zweier Mittelfeldteams verspricht Spannung, beide Teams trennen nur zwei Zähler in der Tabelle. Der SV Vogt (22 Punkte) will nach dem knappen 1:0 in Bad Waldsee den Schwung mitnehmen, während Bergatreute mit 20 Punkten nach zuletzt drei Niederlagen dringend ein Erfolgserlebnis braucht.

---



Die SGM Unterzeil/Seibranz will nach der Niederlage in Ailingen Wiedergutmachung leisten. Mit 29 Punkten liegt die Mannschaft auf Rang vier und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Der TSV Tettnang, derzeit auf Platz 14 mit 16 Punkten, kämpft ums sportliche Überleben und braucht dringend Zählbares, um nicht in die Abstiegsränge abzurutschen. Doch bei der heimstarken SGM wird das eine Herkulesaufgabe.

---



Die Gastgeber stehen mit 20 Punkten auf Platz 10 und wollen den Favoriten aus Maierhöfen ärgern. Der Tabellenzweite (30 Punkte) strebt nach der 0:3-Niederlage in Ailingen eine Reaktion an, um den Anschluss an Oberzell zu halten. Für Meckenbeuren wäre ein Punktgewinn ein Achtungserfolg, für Maierhöfen Pflicht.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell TSG Ailingen TSG Ailingen 14:30 PUSH



Das Lokalderby zwischen Brochenzell und Ailingen verspricht Brisanz. Der VfL (27 Punkte) will nach dem Rückschlag in Maierhöfen wieder in die Spur finden und sich im Spitzenfeld behaupten. Ailingen (19 Punkte) hingegen reist mit breiter Brust an – nach dem 3:1 über Unterzeil hat das Team neuen Mut geschöpft.

---



Der SV Baindt ist seit Wochen stabil und will auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Mit 24 Punkten belegt die Mannschaft Rang sechs und könnte mit einem Erfolg näher an die Spitzengruppe heranrücken. Die Ravensburger Reserve steht mit 17 Punkten kanpp über der Abstiegszone und möchte nach der Niederlage gegen Dostluk wieder einen Dreier holen.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk SV Weingarten Weingarten 14:30 live PUSH



Der Aufsteiger hat mit dem 2:0 in Ravensburg Selbstvertrauen getankt, steht mit 16 Punkten aber weiterhin unter Druck. Der SV Weingarten (22 Punkte) will nach dem überraschenden 2:0 gegen Eschach nachlegen und sich endgültig im gesicherten Mittelfeld festsetzen.





