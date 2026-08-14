Oberzell dreht nach der Pause auf – Unentschieden in Brochenzell

– Foto: Josef Kesenheimer

Die Bezirksliga Bodensee bot heute einen packenden Start in die neue Saison: Von packenden Unentschieden bis hin zu einem Heimerfolg nach dem Seitenwechsel. Die Zuschauer erlebten leidenschaftliche Duelle.

Vor 500 Zuschauern lieferten sich der VfL Brochenzell und die Union Meckenbeuren/Kehlen einen intensiven Schlagabtausch, der am Ende keinen Sieger fand. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Jonas Weishaupt in der 19. Minute das 0:1 erzielte. Die Hausherren antworteten jedoch zügig: Abdulsamet Yazici glich in der 25. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Halbzeitpause drehte Brochenzell die Begegnung, nachdem Jakob Feirle in der 44. Minute das 2:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel schlug die Union zurück. Jonas Fischer erzielte in der 58. Minute den Treffer zum 2:2-Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase schwächten sich die Gäste, als Niels Jansen in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

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Eine klare Angelegenheit erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen des SV Oberzell und des SV Maierhöfen/Grünenbach. Während der erste Durchgang noch ohne Tore verstrich, schlug der Favorit im zweiten Spielabschnitt binnen weniger Minuten eiskalt zu. Den Torreigen eröffnete Steffen Friedrich, der in der 59. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren erzielte. Danach schlug die Stunde von Jonas Metzler: Mit einem schnellen Doppelpack in der 65. Minute zum 2:0 und in der 68. Minute zum 3:0-Endstand sorgte er für die Entscheidung zugunsten des SV Oberzell, der damit einen souveränen Heimerfolg verbuchen konnte. ---



Der FV Ravensburg II startet mit einem Heimspiel gegen eine SGM Unterzeil/Seibranz. Unterzeil/Seibranz wurde mit 51 Punkten Vierter und lag damit sieben Zähler vor Ravensburg II, das mit 44 Punkten auf Rang neun kam. Der FV Ravensburg II konnte jedoch in der vergangenen Saison beide Duelle für sich entscheiden, somit dürfen sich die Zuschauer auf ein interessantes Duell freuen.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 PUSH



Zwischen dem SV Baindt und der TSG Ailingen liegen nach der Abschlusstabelle der vergangenen Saison gerade einmal ein Punkt und zwei Tabellenplätze. Ailingen wurde mit 50 Punkten Fünfter, Baindt folgte mit 49 Punkten auf Rang sieben und gehörte damit ebenfalls zur dicht gedrängten Gruppe hinter den Spitzenteams. Der direkte Vergleich zum Saisonauftakt bietet deshalb sofort die Gelegenheit, wo die beiden Teams nach der langen Vorbereitung stehen.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang SV Aichstetten Aichstetten 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang geht nach Rang acht in der vergangenen Saison als etablierter Bezirksligist in das Heimspiel gegen den SV Aichstetten. Tettnang kam in 32 Spielen auf 49 Punkte, während Aichstetten mit 40 Zählern als Aufsteiger den zwölften Platz belegte. Neun Punkte trennten beide Mannschaften am Ende der Vorsaison, doch zum ersten Spieltag ist dieser Abstand Geschichte – in der neuen Tabelle stehen beide zunächst bei null.

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Morgen, 16:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn SG Baienfurt SG Baienfurt 16:00 PUSH



Beim SV Kressbronn beginnt nach dem Abstieg aus der Landesliga, Staffel 4, ein neues Kapitel – und das gleich gegen einen Aufsteiger. Die SG Baienfurt kommt als Meister aus der Kreisliga A1 Bodensee in die Bezirksliga. Für Kressbronn ist der erste Spieltag damit unmittelbar eine Standortbestimmung nach dem Klassenwechsel, während Baienfurt erstmals zeigen kann, wie groß der Schritt aus der Kreisliga A in die Bezirksliga tatsächlich ist.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten FC Isny FC Isny 15:00 live PUSH



Der SV Weingarten trifft zum Auftakt auf einen Liganeuling: Der FC Isny ist aus der Kreisliga A2 Bodensee in die Bezirksliga aufgestiegen. Weingarten beendete die vergangene Saison mit 38 Punkten auf Rang 13 und bekommt es nun mit einer Mannschaft zu tun, die sich die Meisterschaft in der Kreisliga A holte. Damit steht auf der einen Seite ein Verein, der die Anforderungen dieser Liga kennt, auf der anderen ein Aufsteiger, der erstmal in der Bezirksliga Bodensee ankommen möchte.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt TSV Berg TSV Berg II 15:00 PUSH



Auch beim SV Vogt ist zum Saisonstart ein Aufsteiger zu Gast: Der TSV Berg II sicherte sich seinen Bezirksliga-Platz als Sieger der Relegation der Kreisliga A. Vogt schloss die vergangene Saison mit 41 Punkten auf Rang elf ab und bewegte sich damit im unteren Mittelfeld der Abschlusstabelle. Für Berg II beginnt nach dem erfolgreichen Umweg über die Relegation nun die Bewährungsprobe eine Klasse höher, während Vogt mit einem Heimspiel die Gelegenheit erhält, von Beginn an Abstand zu den unteren Tabellenregionen aufzubauen.

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