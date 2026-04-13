Oberzell bleibt Eschach auf den Fersen, Leutkirch gewinnt überraschend

Der SV Aichstetten hielt gegen den Tabellenführer lange stand und verlangte dem TSV Eschach alles ab, doch die Geduld der Gäste sollte sich in der zweiten Halbzeit auszahlen. Es dauerte bis über die Stundenmarke hinaus, ehe der Bann gebrochen wurde. Pascal Ungemach erzielte in der 63. Minute das wichtige 0:1 für die Gäste und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Aichstetten stemmte sich in der Folge gegen die drohende Niederlage, doch in der Schlussphase sorgte der Primus für klare Verhältnisse. Simon Schmid erhöhte in der 84. Minute auf 0:2, bevor Moritz Haga in der 89. Minute mit dem Treffer zum 0:3 den Endstand markierte. ---



Der FV Bad Waldsee hat im Abstiegskampf ein energisches Zeichen gesetzt und den SV Weingarten mit 1:0 niedergerungen. Hannes Martin erzielte in der 58. Minute das einzige Tor einer Partie und machte für die Gastgeber drei Punkte klar. Bad Waldsee bleibt mit nun 13 Punkten zwar Schlusslicht, verkürzt aber den Rückstand auf Platz 15. Weingarten verpasst es dagegen, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen und belegt mit 29 Punkten Rang 11.

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Der FV Ravensburg II hat in Bergatreute einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Andrey Tkarov entschied die Partie bereits in der 11. Minute mit dem einzigen Treffer des Tages. Ravensburg II festigt damit mit 37 Punkten Rang acht und behauptet seine Position in der oberen Tabellehälfte. Für den SV Bergatreute ist die Niederlage schmerzhaft, weil die Mannschaft mit 28 Punkten auf Rang 13 nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone hat.

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Die TSG Ailingen hat in Tettnang einen kontrollierten Auswärtssieg gefeiert und damit den eigenen Aufwärtstrend bestätigt. Okan Korkmaz brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Dean Fiegle legte in der 64. Minute das 2:0 nach; die Gelb-Rote Karte gegen Tim Weinberg in der 90. Minute änderte nichts mehr am Ergebnis. Mit nun 37 Punkten bleibt Ailingen Siebter und hält Anschluss an das obere Tabellendrittel. Tettnang verharrt nach der Niederlage bei 29 Punkten auf Rang zwölf und verpasst einen wichtigen Schritt nach vorn.

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Die SGM Unterzeil/Seibranz hat ein enges Spiel spät zu ihren Gunsten entschieden. Niklas Marschall brachte den TSV Meckenbeuren in der 23. Minute in Führung, doch Jonas Kaufmann antwortete praktisch im Gegenzug in der 24. Minute, ehe Felix Geser in der 87. Minute den Siegtreffer erzielte. Unterzeil/Seibranz verbessert sich damit auf 41 Punkte und klettert auf Rang vier. Meckenbeuren bleibt mit 30 Punkten Zehnter und muss nach einem lange offenen Spiel ohne Ertrag die Heimreise antreten.

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Der SV Vogt hat sich in einer hitzigen Partie gegen den VfL Brochenzell behauptet und einen wichtigen Heimsieg errungen. Manfred Kraus traf in der 50. Minute zum 1:0, Nikola Brankovic sah in der 51. Minute die Rote Karte für Vogt, dennoch erhöhte Ekrem Mjekiqi in der 64. Minute auf 2:0, bevor Maximilian Marschall in der 87. Minute nur noch verkürzen konnte. Vogt verschafft sich damit mit 31 Punkten etwas Luft und rückt auf Rang neun vor. Brochenzell bleibt bei 40 Punkten Fünfter und verpasst es den Anschluss nach vorne zu halten.

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Der FC Leutkirch hat mit einem wuchtigen 4:0 gegen den SV Baindt die vielleicht überraschendste Schlagzeile dieses Spieltags geschrieben. Fisnik Bajrami traf in der 8. Minute zum 1:0 und in der 63. Minute zum 4:0, dazwischen erhöhten Felix Hoff in der 12. Minute und Marvin Ringer in der 54. Minute. Für Leutkirch ist dieser Sieg im Abstiegskampf von erheblicher Bedeutung, weil die Mannschaft auf 17 Punkte kommt und die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben hält. Baindt bleibt trotz der klaren Niederlage mit 39 Punkten Sechster, muss diesen Nachmittag aber als herben Dämpfer verbuchen.

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Der SV Oberzell hat seine Ambitionen mit einem späten Heimsieg untermauert, musste dafür aber bis tief in die Nachspielzeit arbeiten. Davide Nicoletta brachte den FC Dostluk Friedrichshafen in der 41. Minute in Führung, ehe Steffen Friedrich per Foulelfmeter in der 70. Minute ausglich und Marcel Bachhofer in der 90.+2 Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Oberzell bleibt damit dem Tabellenführer auf den Fersen und steht mit 48 Punkten weiter auf Rang zwei. Dostluk bleibt mit 21 Punkten Fünfzehnter und steckt trotz einer lange überzeugenden Leistung weiter tief im Abstiegskampf.

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