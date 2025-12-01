Oberzell auf Platz 1, Maierhöfen bleibt dran - Vogt mit Kantersieg

---







In einem packenden Spiel setzte sich Tabellenführer SV Oberzell knapp mit 3:2 gegen den Aufsteiger aus Aichstetten durch. Simon Roth (11.) sorgte für die frühe Führung, ehe Simon Schäffeler (41.) und Timo Stölzle (45.) die Partie kurz vor der Pause drehten. Steffen Friedrich (77.) und Jonas Metzler (79.) brachten Oberzell mit einem Doppelschlag zurück auf Siegkurs. Mit nun 35 Punkten bleibt Oberzell vorn, während Aichstetten (23 Punkte) nun Platz neun belegt.

Der FC Leutkirch feierte im Kellerduell einen wichtigen 2:0-Erfolg über Schlusslicht Bad Waldsee. Michael Koch (8.) und Marvin Ringer (27.) trafen früh für die Gastgeber. Leutkirch verbessert sich damit auf 13 Punkte und schöpft Hoffnung im Abstiegskampf. Für den FV Bad Waldsee bleibt die Lage mit nur sechs Zählern prekär – der Rückstand auf das rettende Ufer wächst weiter.

Ein Offensivfeuerwerk erlebten die Zuschauer in Vogt. Julian Wucher (10.), Sergen Leyla (14., 42. Foulelfmeter), Nikola Brankovic (28.) und Manfred Kraus (37., 47.) sorgten für einen deutlichen 6:0-Vorsprung. Simon Kloos (84., Foulelfmeter) traf für Bergatreute zum Ehrentreffer. Vogt klettert mit 25 Punkten auf Rang sechs, während Bergatreute (20 Punkte) auf Rang 11 steht.

Die SGM Unterzeil/Seibranz und der TSV Tettnang trennten sich 1:1-Unentschieden. Jonas Kaufmann brachte die Hausherren in der 77. Minute in Führung, doch Ersin Sanli glich kurz vor Schluss (89.) aus. Unterzeil verpasste damit den Sprung auf Platz zwei, bleibt aber mit 30 Punkten in der Spitzengruppe. Tettnang sichert sich einen Punkt, der jedoch weiterhin nur Rang 14 bedeutet.

Ein einziger Treffer entschied das Spiel in Meckenbeuren: Sascha Brauner erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages für die Gäste. Damit bleibt der SV Maierhöfen/Grünenbach mit 33 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Oberzell. Meckenbeuren belegt mit 20 Punkten Platz 10.

In einem wilden Spiel mit sieben Toren behielt der VfL Brochenzell knapp die Oberhand. Jakob Feirle sorgte in der 11. Minute für die 1:0-Führung für den VfL, Dean Fiegle erzielte in der 24. Minute den Ausgleich. Die Begegnung kippte anschließend zugunsten des VfL, der innerhalb von fünf Minuten auf 3:1 davonstürmte – durch einen verwandelten Foulelfmeter von Noel Lehmann (26.) und einen Treffer von Maximilian Marschall (30.). Nico Grollmuss brachte die TSG Ailingen in der 38. Minute mit dem 3:2 wieder zurück ins Spiel. Nach der Pause erhöhte erneut Jakob Feirle in der 57. Minute auf 4:2. Wiederum Dean Fiegl (84.) brachte die TSG noch einmal auf 4:3 heran. Trotz einer hitzigen Schlussphase rettete Brochenzell den knappen Sieg über die Zeit. Mit diesem Erfolg rückt der VfL Brochenzell auf Platz vier vor, während die TSG Ailingen auf Platz 12 stehen bleibt.

Der SV Baindt und der FV Ravensburg II trennten sich nach spannendem Spielverlauf 2:2. Leon Gorgol (19.) brachte die Gäste in Führung, ein Eigentor von Tobias Szeibel (78.) erhöhte auf 0:2. Doch Marc Bolgert (87.) und Sandro Caltabiano (90.) retteten Baindt einen Punkt. In der Schlussminute sah Tobias Szeibel Gelb-Rot (90.). Baindt bleibt mit 25 Punkten Sechster, Ravensburg II hält sich mit 18 Punkten knapp über dem Strich.

Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung im Duell zwischen Dostluk Friedrichshafen und dem SV Weingarten. Robin Siegel verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zur Gästeführung, Tayfun Eköz glich in der 90.+6 aus. Weingarten steht mit 23 Punkten nun auf Platz acht, Dostluk mit 17 Zählern weiter in der Abstiegszone.





