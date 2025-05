Oberweimar scheitert knapp gegen Meistermannschaft Großobringen

Bei Regen und Wind ging es heute auf dem Lindenberg um weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gegen den Meister der 1. Kreisklasse Nord. Schon direkt nach dem Anpfiff zeigten die Großobringer durch mehrere überfallartige Angriffe an, wer der Favorit ist. Doch davon ließen sich unsere Männer in rot nicht beeindrucken, die hinten diese Angriffe solide über Patron, Dressel, Cremer und Schaub verteidigten. Auch Wenk im Tor konnte sich in dieser Anfangsphase gleich zweimal auszeichnen; ein Auftakt für eine überragende Partie seinerseits. Nach vorne konnte sich der VfB erst kurz nach Ende der ersten 10 Minuten schlagen. Was daraus folgte war das schönste Tor der Zweiten in dieser Saison. Nach einem Freistoß kurz vor der Eckfahne segelte der Ball bis an den langen Pfosten, wo Omar mit einem artistisch perfekten Seitfeilzieher (!) der Mannschaft die überraschende Führung besorgte. Nach diesem Erlebnis war die Zweite nun richtig drin in der Partie und erarbeitete sich gemeinschaftlich Angriff für Angriff. Das 2:0 lag nun so langsam in der Luft und wurde tatsächlich in der 23. Minute durch Franke per Kopfball nach Ecke von Mönnig erzielt. In der Folge erhöhte sich wieder die Schlagzahl der schwer zu verteidigenden Großobringer Angriffe, doch Wenk war mit teilweise unglaublichen Paraden und seiner Erfahrung Endstation vieler dieser Bemühungen. Leider gelang es unserer Zweiten nicht, diese zwei-Tore-Führung mit in die Pause zu nehmen, bzw. sie zu erhöhen, denn Mönnig und Michael vergaben vorne knapp zwei sehr gute Torchancen und hinten gelang Großobringen durch Haubold, unglücklich für den VfB, der Anschlusstreffer.

Nach der Pause blieb Großobringen weiter Favorit und erzielte in der 56. Minute durch Neunemann den Ausgleich (Wenk ohne jede Chance). Doch unsere Defensive blieb trotz des Rückschlags lange stabil, angeleitet von Wenk, der die Mannschaft von hinten dirigierte und weiterhin mit teils katzenartigen Reflexen im Spiel hielt. Vorne brachten im Gegensatz zum Kiliansroda-Spiel fast ausschließlich Standards Gefahr für unsere Gegner. Doch das letzte Tor der Partie fiel leider erneut durch Neunemann auf der anderen Seite, der nach einem Pfostenschuss den Nachschuss unhaltbar für Wenk versenkte. In der Schlussphase lief die Zweite noch einmal an, doch die sehr gut eingespielten Großobringer verteidigten ihren knappen Vorsprung und gewannen die Partie letztlich auch verdient. Trotz dieser Niederlage hat sich die Zweite heute sehr stark gegen eine Mannschaft verkauft, die der Ersten Konkurrenz machen könnte. Zudem fiel keine einzige persönliche Strafe durch Schiedsrichter Bach. Wir bedanken bei fairen Großobringern für diese Partie. Kommenden Mittwoch kann die Zweite mit einem Sieg gegen Ettersburg den Klassenerhalt, unabhängig von der Konkurrenz, perfekt machen.