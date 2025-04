Oberweimar: Die Zweite verliert Derby der Zweitvertretungen

Die Zweite startete richtig gut in die Partie und erzielte in der 10. Minute das verdiente 1:0 durch Cremer nach Abpraller von Schöndorfs Keeper Daller. Sein Gegenüber Kölpin gab nach verletzungsbedingt einigen Einsätzen auf dem Feld sein Comeback im Tor unserer Zweitvertretung.

In der Folge dieses Schocks wurde Schöndorfs Zweite aktiver und gleichte noch vor der Pause durch Serikow aus Oberweimarer Sicht unglücklich aus.

In der 25. Minute wurde der starke Buddeberg heftig gefoult und verletzt. Der großzügige Schiedsrichter Ederl zeigte doch zur Verwunderung keine gelbe Karte. Buddeberg musste anschließend durch Merie ersetzt werden.

Nach der Pause blieb unsere Zweite aktiv und versuchte sich oft über die Mitte durch die Defensive zu kombinieren. Doch die Tore fielen für die auf Konter setzenden Schöndorfer zunächst durch Zierfuß in der 62. Minute und später durch Hoppesack per Distanzschuss in Minute 88.

Somit endete dieses doch oft unschöne und von vielen Unsportlichkeiten und Fouls durchsetzte Spiel erneut mit einer Niederlage für die Zweite, die damit weiter in hoher Abstiegsgefahr schwebt.