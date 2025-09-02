Oberweimar 2 gewinnt auch das erste Saisonheimspiel verdient

Unsere Männer waren, wie auch letzte Woche gegen Niedertrebra, von Beginn an defensiv wie offensiv konzentriert und kamen in der Anfangsphase zu vielen guten Chancen. In der 14. Minute fiel dann durch Posecker das verdiente 1:0 für den VfB nach sehenswertem Steckpass von Omar. Nach weiteren Versuchen, den Ball im Kromsdorfer Tor unterzubringen, kamen die Gäste jedoch in Minute 29 zum überraschenden Ausgleich nach einem Konter. Reich überlupfte Grether, der heute insgesamt wenig zu tun hatte, denn mit dem folgenden Anstoß übernahm wieder die Hüsertruppe das Spielgeschehen. Kurze Zeit später erzielte Posecker durch einen Volleyschuss aus 15 Metern ins kurze, obere Eck die erneute Führung. Doch auch Wolter wollte es wissen und nutzte in der 37. Minute nach Vorlage von Omar seine Chance per Flachschuss ins lange Eck erfolgreich zum 3:1. Den endgültigen 4:1 Halbzeitstand besorgte erneut Posecker nach einer traumhaften Flanke von Weinhold und guter Ballverarbeitung, sowie platziertem Flachschuss. Senff im Kromsdorfer Tor, wie auch bei den anderen Toren ohne jede Chance.

In der zweiten Halbzeit ging die Partie genauso weiter, wie sie in der ersten Halbzeit geendet hatte. Der VfB dominierte das Spiel und war offensiv weiter hochaktiv. Posecker schoss in der 55. und 60. Minute zwei weitere sehenswerte Tore. Mit insgesamt 5 Treffern heute durfte er dann unter Beifall den Platz für Merie verlassen. Verstärkt mit frischen Männern von der Bank, erspielte sich die Zweite in den restlichen 30 Minuten weiter viele gute Chancen, aber es fielen keine weiteren Tore. Am Ende siegte Oberweimar verdient durch geschlossene Mannschaftsleistung mit 6:1 und bleibt mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen bislang ungeschlagen.