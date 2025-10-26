Oberweikertshofens Zweite wendet Niederlage gerade noch ab

Haarscharf ist der SC Oberweikershofen II an einer Niederlage vorbeigeschrammt. In der 94. Minute gelang gegen Deisenhofens Reserve der Ausgleich.

Oberweikertshofen - Auch bei der zweiten Mannschaft von Oberweikertshofen läuft der Ball in dieser Saison nicht so wirklich rund. Wie bei der Landesliga-Elf hängt auch die Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer im Tabellenkeller fest. Im Heimspiel gegen Deisenhofen II schrammte der SCO gerade nochmal an einer Niederlage vorbei. In der 94. Minute gelang Daniel Schnellinger der 3:3-Ausgleich.

„Hinten raus haben wir zwar einen Punkt gerettet“, sagte Stapfer. „Aber eigentlich haben wir zwei Punkte verloren, die uns enorm wehtun.“ Statt mit einem 1:2-Rückstand die Seiten zu wechseln, hätte der SCO laut Stapfer aufgrund der Vielzahl der Chance eigentlich mit einer Führung in die zweiten 45 Minuten gehen müssen.

Doppelpack vor der Pause

Tino Karlitschek hatte den SCO in Führung gebracht, Deisenhofen drehte bis zur Pause durch einen Doppelpack von Florian Petereit den Spieß um. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff kam Oberweikertshofen durch ein Eigentor der Gäste zum 2:2-Ausgleich. „Danach aber haben wir zu umständlich gespielt“, musste Stapfer feststellen.

Das dritte Gegentor durch Deisenhofens Robin Welchner erzürnte Stapfer sehr, denn seiner Ansicht nach wurde der Treffer aus klarer Abseitsposition erzielt. Zum Glück gelang in der Nachspielzeit noch der 3:3-Ausgleich. Allerdings hilft die Punkteteilung der Stapfer-Elf beim Kampf um den Klassenerhalt nicht wirklich weiter.