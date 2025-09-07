Oberweikertshofen unterliegt "Top-Favorit auf die Meisterschaft" klar

Der SC Oberweikertshofen verliert deutlich gegen den Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Der Plan von SCO-Coach Schröttle wird früh durchkreuzt.
Aus Sicht des Tabellenführers TSV Schwabmünchen würde man den 3:0 Sieg beim SC Oberweikertshofen als standesgemäß bezeichnen. Für die Elf von Weikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle bedeutet die siebte Saisonpleite hingegen wieder einen Schritt zurück in Richtung Tabellenkeller.
Der Favorit aus dem Landkreis Augsburg musste sich am Samstag vor 120 Zuschauern im Weikertshofener Waldstadion nicht einmal sonderlich ins Zeug legen. Eine mittelmäßige Leistung reichte aus, um dem Gastgeber seine Grenzen aufzuzeigen. So tauchte die Schröttle-Elf nach dem Wiederanpfiff in den zweiten 45 Minuten kein einziges Mal gefährlich im gegnerischen Strafraum auf.
„Unser Plan war, wenig Risiko zu gehen und solange wie möglich die null zu halten. Das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, zeigte sich Schröttle mit dem Verlauf des Spiels unzufrieden. Die Weikertshofener hielten dem Ansturm des ungeschlagenen Tabellenführers ganze 17 Minuten stand. Dann musste SCO-Schlussmann Marco Dzwonik, der für den verletzten Elias Reinert zwischen den Pfosten stand, den Ball das erste Mal aus dem Netz holen. Matteo Di Maggio brauchte am zweiten Pfosten bei der scharfen Hereingabe nur seinen Fuß hinhalten. Für Dzwonik gab es da nichts zu halten.
„Die Gegentore müssen wir uns schon selbst ankreiden, weil wir nicht so gut verteidigt haben“, so Schröttle. Aber auch wenn der Foul-Strafstoß in der 24. Minute, der zum 2:0 Halbzeitstand durch Tim Uhde führte, in Schröttles Augen schon strittig war, so hatte Schwabmünchen auch so genug Chancen, um in Führung zu gehen, meinte der SCO-Spielertrainer.
„In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas versucht nach vorne. Aber aufgrund unserer personellen Situation waren wir heute dazu nicht in der Lage. Für mich ist der Gegner der Top-Favorit auf die Meisterschaft, weil er einfach auf allen Positionen top besetzt ist, inklusive Bank. Heute hätte bei uns schon alles passen müssen, damit wir da was holen hätten können.“
Glück zu Beginn der zweiten 45 Minuten hatte der SCO, als die Querlatte des Weikertshofens eine frühe endgültige Entscheidung verhinderte. Ein unnötiger Ballverlust in der eigenen Spielhälfte, in diesem Spiel typisch für den Spielverlauf beim SCO, besiegelte schließlich TSV-Spieler Maik Uhde die nächste bittere Niederlage für den SC Oberweikertshofen.