Schlecht verteidigt hat Oberweikertshofen(blaue Trikots) nach Ansicht von Coach Simon Schröttle. – Foto: Dieter Metzler

Oberweikertshofen unterliegt "Top-Favorit auf die Meisterschaft" klar

Der SC Oberweikertshofen verliert deutlich gegen den Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Der Plan von SCO-Coach Schröttle wird früh durchkreuzt.

Aus Sicht des Tabellenführers TSV Schwabmünchen würde man den 3:0 Sieg beim SC Oberweikertshofen als standesgemäß bezeichnen. Für die Elf von Weikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle bedeutet die siebte Saisonpleite hingegen wieder einen Schritt zurück in Richtung Tabellenkeller. Gestern, 16:00 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen TSV Schwabmünchen Schwabmünch. 0 3

Der Favorit aus dem Landkreis Augsburg musste sich am Samstag vor 120 Zuschauern im Weikertshofener Waldstadion nicht einmal sonderlich ins Zeug legen. Eine mittelmäßige Leistung reichte aus, um dem Gastgeber seine Grenzen aufzuzeigen. So tauchte die Schröttle-Elf nach dem Wiederanpfiff in den zweiten 45 Minuten kein einziges Mal gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. „Unser Plan war, wenig Risiko zu gehen und solange wie möglich die null zu halten. Das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, zeigte sich Schröttle mit dem Verlauf des Spiels unzufrieden. Die Weikertshofener hielten dem Ansturm des ungeschlagenen Tabellenführers ganze 17 Minuten stand. Dann musste SCO-Schlussmann Marco Dzwonik, der für den verletzten Elias Reinert zwischen den Pfosten stand, den Ball das erste Mal aus dem Netz holen. Matteo Di Maggio brauchte am zweiten Pfosten bei der scharfen Hereingabe nur seinen Fuß hinhalten. Für Dzwonik gab es da nichts zu halten.