Oberweikertshofen trennt sich von Schröttle nach sieben Niederlagen in Folge

Oberweikertshofen – Die siebte Niederlage in Folge brach Oberweikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle am Samstag in sportlicher Hinsicht das Genick. Noch am Abend nach der 1:3-Heimpleite gegen den FC Ehekirchen trennte sich der Verein von Schröttle. „Wir wollen und müssen alles versuchen, den direkten Abstieg zu verhindern“, teilte Fußballvorstand Martin Steininger dem Tagblatt kurz mit.

Damit hat der SCO nach Sven Teichmann, der bereits nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt seinen Hut nehmen musste, schon dem zweiten Trainer den Stuhl vor die Tür gestellt. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, übernehmen Sportdirektor Dominik Widemann, Kreisliga-Coach Daniel Stapfer und Co-Trainer Maxi Schuch die Mannschaft.

Das Team ließ am Samstag im Kellerderby gegen Ehekirchen viel vermissen. „So geht’s direkt in die Bezirksliga runter“, konnte man auf der von der Herbstsonne beschienenen Tribüne mehrfach hören. Eine gute Stunde lang stand die Schröttle-Elf nach der Roten Karte von Ehekirchens Jakob Schaller nach einer Notbremse mit einem Mann mehr auf dem Platz, gemerkt hat man davon im Spiel des SCO aber herzlich wenig.

Und Schröttle selbst hatte zunächst auf der Trainerbank Platz genommen. Er wolle das Spiel seiner Mannschaft von dort aus verfolgen, sagte er vor dem Anstoß und wechselte sich erst in der 67. Minute ein, als seine Elf kurz zuvor innerhalb von fünf Minuten auf die Verliererstraße geraten war. Doch auch Schröttle konnte der Mannschaft keine entscheidenden Impulse mehr geben, um die siebte Niederlage in Folge zu verhindern.

Die Hollingers entscheiden die Partie innerhalb von fünf Minuten

„Im Endeffekt verlief das Spiel genau wie die letzten Begegnungen“, meinte der Spielertrainer nach dem Schlusspfiff enttäuscht. „Es ist das alte Lied: vorne vergeben wir Topchancen, hinten sind wir einfach brutal anfällig.“ Schröttle fiel da in erster Linie die Topchance von Yenal Strauß ein. Nach einem Zuspiel von Fabian Willibald vergab der SCO-Stürmer aus acht Metern blank vor dem Gäste-Keeper die Chance zur 2:1-Führung. Und auch Willibald selbst, der diesmal mehr offensiv agierte, hatte zwei gute Chancen.

„Nach dem 1:1 Ausgleich durch Maxi Schuchs verwandelten Strafstoß hatten wir mehr vom Spiel. Wir waren drauf und dran in Führung zu gehen, zumal Ehekirchen zunächst auch noch vom Platzverweis etwas gelähmt war“, sagt Abteilungsleiter Dominik Widemann. Auch noch nach dem Wiederanpfiff habe Weikertshofen mehr vom Spiel gehabt und hätte nur ein Tor erzielen müssen.

Doch dann wurde die Begegnung innerhalb von fünf Minuten durch zwei Konter entschieden. Die „Hollingers“, erst Julian und dann Christoph, sorgten mit ihren beiden Treffern für die Entscheidung.