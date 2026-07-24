Oberweikertshofen startet mit 13 Neuzugängen in die Saison: Auftakt in Raisting

Trainer Paolo Maiolo und die Spieler vom SC Oberweikertshofen. – Foto: Maximilian Merkl

Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat sich das Gesicht der Mannschaft grundlegend verändert. 13 Abgängen stehen ebenso viele Neuzugänge gegenüber.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga schlägt der SC Oberweikertshofen ein neues Kapitel auf. 13 Abgängen stehen ebenso viele Neuzugänge gegenüber, das Gesicht der Mannschaft hat sich damit grundlegend verändert. Die Fußballabteilung um Vorstand Martin Steininger setzt auf einen Neubeginn mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen und der Region. Zum Saisonauftakt tritt der SCO am Sonntag, 14 Uhr, in der Raiffeisen-Arena beim SV Raisting an. „Unser Anspruch ist es nach dem großen Umbruch, eine entspannte Saison zu spielen“, sagt Trainer Paolo Maiolo, der die Mannschaft in der Winterpause übernommen hatte. „Wir wollen versuchen, uns im ersten Tabellendrittel festzusetzen. Das ist nach dem Abstieg unser vorrangiges Ziel.“

Bei der Frage nach den Favoriten hält sich Maiolo noch zurück. „Da es mein erstes Jahr in Oberbayern ist, kenne ich die wenigsten Mannschaften“, sagt der bislang vor allem im schwäbischen Raum tätige Trainer. „Aber ich bin mir relativ sicher, dass Penzberg und Gilching sehr stark sein werden – und dazu kommt wohl noch ein Überraschungsteam.“

Beim SV Raisting steht seit dieser Saison der 64-jährige Peter Bootz an der Seitenlinie. Zuletzt trainierte er drei Jahre lang den Kreisklassisten TSV Finning. In Raisting war Bootz bereits von 2015 bis 2017 zu Landesliga-Zeiten Cheftrainer. „Unser Saisonziel mit dieser sehr jungen Mannschaft ist der Klassenerhalt“, sagt der Rückkehrer. Auch er zählt Penzberg und Gilching zu den Meisterschaftsfavoriten.

Für die Oberweikertshofener ist Bootz ein bekanntes Gesicht. Während seiner ersten Amtszeit in Raisting lieferten sich beide Vereine mehrere Landesliga-Duelle. Außerdem spielte er beim SC Fürstenfeldbruck in der Bayernliga. (Dieter Metzler)