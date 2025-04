Oberweikertshofen rutscht nach zweiter Pleite in Serie weiter ab

Nach der zweiten Niederlage in Folge – vergangene Woche verlor die Hönisch-Elf gegen Spitzenreiter Schwabmünchen mit 1:2 – wurde der Dorfclub weiter nach unten durchgereicht. Der Abstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt nur sechs Punkte. Im Heimspiel gegen das Liga-Schlusslicht TV Erkheim ist ein Dreier schon Pflicht. Was Hönisch in Manching noch viel mehr ärgerte, war, dass sich mit Moritz Leibelt, Elias Eck und Kapitän Fabio Gonschior gleich drei Spieler schwer verletzt haben. Am schlimmsten scheint es Gonschior erwischt zu haben: Verdacht auf Kreuzbandriss.

„Wir haben uns heute Abend selber geschlagen“, analysierte Hönisch. Das höre sich zwar blöd an, aber so unglücklich sei das Spiel für den SCO beim neuen Tabellendritten verlaufen. „Wenn Matija Radonjic beim 0:2 der Anschlusstreffer gelingt, dann wäre vielleicht eine Wende möglich gewesen.“ Zweimal habe der Mittelstürmer die Chance erhalten, doch leider nicht nutzen können. Überhaupt würde seine Mannschaft ihre Chancen nicht wirklich nutzen. Ein Manko, das Hönisch immer wieder bemängelte. Das Zweikampfverhalten seiner Spieler sei dagegen gut.