Oberweikertshofen muss nach Durach – Widemann droht Ausfall: „Sieht nicht gut aus“

Oberweikertshofens Dominik Widemann vor der SCO-Ersatzbank. – Foto: Dieter Metzler

Der SCO steht auf einem Abstiegsplatz. Nun droht auch noch der Ausfall von Dominik Widemann wegen einer Knieverletzung im Testspiel.

Die Ausgangslage ist dabei nicht aussichtslos: Zur Relegation fehlen Oberweikertshofen drei beziehungsweise vier Punkte. Zudem hat der SCO gegenüber Kempten und dem zweiten Relegationskandidaten Memmingen II noch zwei Spiele weniger absolviert. Der erste Nichtabstiegsplatz ist allerdings bereits sieben Punkte entfernt.

Der SC Oberweikertshofen startet mit einer schweren Aufgabe in die Rückrunde. Am Samstag, 14 Uhr, muss die Mannschaft von Neutrainer Paolo Maiolo zum Tabellenzweiten VfB Durach ins Allgäu. Für den SCO, der derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz steht, zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

Dass gegen Durach etwas möglich ist, zeigt auch das Hinspiel. Im August lag Oberweikertshofen zu Hause zur Pause 0:2 hinten, kam nach dem Seitenwechsel aber noch einmal heran. Der eingewechselte Yenal Strauß traf zum 1:2-Endstand – ein Remis wäre nach dem Spielverlauf nicht ausgeschlossen gewesen.

Maiolo geht trotz der Tabellenlage zuversichtlich in den Auftakt. „Alle waren mit großem Engagement bei der Sache“, sagt der Coach über die Vorbereitung. Die Trainingsbeteiligung sei hoch gewesen, die Mannschaft habe „einen tollen Charakter“ gezeigt. Den Klassenerhalt traut er seinem Team zu: „Körperlich und taktisch ist die Mannschaft gut drauf. Den Jungs fehlt nur ein Erfolgserlebnis – denn nur durch Siege gibt’s auch Selbstvertrauen.“

Personell droht jedoch ein Rückschlag: Dominik Widemann wird voraussichtlich fehlen. Der offensive Mittelfeldspieler verletzte sich im Testspiel an jenem Knie, das ihn nach einem Kreuzbandriss bereits lange außer Gefecht gesetzt hatte. „Es sieht nicht gut aus“, sagt Widemann. Er rechnet eher damit, neben Maiolo an der Seitenlinie zu stehen.