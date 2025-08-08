Oberweikertshofen? Könnte hitzig werden Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf will den dritten Heimsieg einfahren. Gegen Oberweikertshofen war‘s allerdings oft hitzig.

Nach einer intensiven Woche mit zwei Niederlagen gegen starke Gegner wollen die Fußballer des TSV Jetzendorf am Samstag zurück in die Erfolgsspur. Am fünften Spieltag der Landesliga Südwest empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner den SC Oberweikertshofen. Anpfiff im Lorenz-Wagner-Stadion ist um 15 Uhr.

„Wir müssen dagegenhalten“, sagt Pöllner, „weil die Spiele gegen Oberweikertshofen zuletzt immer sehr, sehr intensiv waren – zweikampfgeprägt und schon mit einer gewissen Hitze im Spiel.“ Seine Mannschaft zog sich in der Vergangenheit meist gut aus der Affäre, gewann drei der letzten fünf Partien. Das jüngste Aufeinandertreffen ging allerdings mit 3:0 an den SCO.

Pöllner baut auf die eigene Heimstärke: Beide bisherigen Heimspiele in dieser Saison wurden gewonnen. Erst am Dienstag setzte es gegen Regionalligist SpVgg Unterhaching im Toto-Pokal eine deutliche 0:7-Niederlage – gegen einen übermächtigen Gegner.

Das Spiel war intern schnell abgehakt. „Jetzt wird es wieder ein Tick leichter im Vergleich zum Haching-Spiel“, sagt Pöllner. „Wir werden mit Sicherheit nicht so viel hinterherlaufen müssen wie am Dienstag.“

Sieben Punkte aus vier Ligaspielen – mit dem Saisonstart kann Jetzendorf mehr als zufrieden sein. Auch die erste Ligapleite beim TSV Rain (0:2) schmälert die Bilanz nicht. „Wir wollen Punkte auf die Abstiegszone gutmachen und uns schnellstmöglich von hinten absetzen“, formuliert Pöllner das Ziel.

Oberweikertshofen reist nach einem holprigen Start mit Rückenwind an, denn nach drei Niederlagen gelang vor einer Woche gegen den TSV Hollenbach (2:0) der erste Saisonsieg. „Sie werden mit einer gewissen Euphorie nach Jetzendorf kommen und mit Sicherheit bei uns die nächsten Punkte holen wollen“, warnt Pöllner. Gewinnen wollen auch die Jetzendorfer: Im dritten Heimspiel soll der dritte Heimsieg her.

Personalsituation ist angespannt

Leicht wird das Unterfangen nicht – auch, weil die Personalsituation angespannt ist. Dustin Kothmair (gesperrt), Luca Magiera (verletzt) und Lorenz Kirmair (Urlaub) fehlen weiterhin. Auch Daniel Witetschek, Kevin Bromm, Lukas Endres, Maximilian Betzin und Dominik Schloßbauer stehen nicht zur Verfügung.