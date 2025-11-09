Oberweikertshofen kassiert sechste Niederlage im Abstiegskampf

Oberweikertshofen verliert das Kellerduell und kommt dem Abstieg näher.

„Verlieren verboten“: Diese Devise war von Oberweikertshofens Sportdirektor Dominik Widemann angeordnet worden, als sich am Sonntag im Kellerduell die beiden Teams von Cosmos Aystetten und der Dorfverein aus dem Landkreis gegenüberstanden. Zudem wollte sich die Elf von Weikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle auch noch für die 1:3-Heimpleite im Juli revanchieren.

Doch wie schon öfter in dieser Saison einmal hatte der SC Oberweikertshofen die Rechnung ohne die Gastgeber gemacht. Die ebenfalls ums Überleben kämpfende Elf von Cosmos-Trainer Thomas Hanselka gewann vor 120 Zuschauern mit einem hauchdünnen 1:0 das wichtige Abstiegskampfspiel und konnte erstmals wieder Platz nehmen auf einem Nichtabstiegsrang.

In Oberweikertshofen dürften dagegen so langsam die Lichter ausgehen. Gegen einen unmittelbaren Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt bezog die Schröttle-Elf nunmehr die sechste Niederlage in Serie. Eine Frage muss deswegen erlaubt sein: Wenn man schon nicht gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Gastgeber nicht punkten kann, gegen wen will man dann noch die Punkte für den Klassenerhalt einfahren?

Bereits in der 22. Minute erzielte Cosmos den alles spielentscheidenden Treffer durch Kevin Makowski. Der Aystettener Stürmer hatte schon nach fünf Minuten die erste Großchance für die Gastgeber auf dem Fuß. Auch Dominik Isufi hätte Cosmos wenig später in Führung bringen können.

Zu allem Unglück für Weikertshofen musste nach einer halben Stunde Elias Eck verletzt runter. Für ihn kam Yenal Strauß. Und dann wäre dem SCO fast noch der Ausgleich durch Maxi Schuch gelungen. Doch er scheiterte am Cosmos-Schlussmann Daniel Mrozek.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte zudem auch noch der eingewechselte Strauß den Ausgleich auf dem Fuß. Der Ball wurde von Marcel Burda weggegrätscht. Pech hatte Fabian Willibald zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff, als sein Kopfball im Anschluss an einen Eckball am Tor vorbeiging.

In der Schlussphase der Begegnung strafte sich Weikertshofen selbst, als zunächst der mit gelb vorbelastete Kilian Lachmayr nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah und dann auch noch der mitspielende Co-Trainer Maximilian Schuch sich eine zehnminütige Zeitstrafe einfing. Mit zwei Spielern in Unterzahl kann man natürlich kein Spiel mehr um drehen. Fazit der Gastgeber: „Kein schönes Spiel, aber ein wichtiger Sieg.“

Passend zur derzeitigen Situation war dann auch die Situation nach dem Spiel: Kein Verantwortlicher war für eine Stellungnahme erreichbar.