Oberweikertshofen kämpft um mentale Stärke vor Heimspiel

Nach zahlreichen Verletzungen will der SC Oberweikertshofen gegen Ehekirchen Revanche nehmen und wichtige Punkte im Abstiegskampf holen.

Drei Heimspiele und eine Auswärtsbegegnung hat der SC Oberweikertshofen im alten Jahr noch auf dem Programm. Nach diesen vier Spielen werden die verantwortlichen Funktionäre im Verein Klarheit haben, wohin die Reise für den SCO geht.

Weikertshofens Sportlicher Leiter Dominik Widemann zeigte sich nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag in Aystetten, einem unmittelbaren Konkurrenten beim Kampf um den Klassenerhalt, doch sehr enttäuscht über das Ergebnis. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle, die die Mannschaft die gesamte Saison über begleiteten, wurde das Team immer wieder zurückgeworfen.

Es begann bereits im Februar mit dem Kreuzbandriss von Widemann im türkischen Trainingslager und setzte sich fort mit den Ausfällen von Fabian Willibald, Lukas Kopyciok, Bryan Stubhan, Valentin Hüber, und zuletzt Elias Eck, der nach seinem Muskelfaserriss gegen Aystetten auch nicht mehr auf dem Platz stehen wird.

„Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns"

„Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns“, meinte Spielertrainer Simon Schröttle. „Wir müssen zur mentalen Stärke zurückfinden.“ Den Spielern ist die Lage durchaus bewusst. Gemeinsam habe man die Woche in vielen Gesprächen überlegt, was man ändern könne, um aus den nächsten Spielen erfolgreich hervorzugehen. Mit Torwart-Rückkehrer Elia Reinert und Feldspieler Bohdan Andrusyk habe er wieder zusätzliche Optionen.

Am Samstagnachmittag, 14 Uhr, wenn die Schröttle-Elf den FC Ehekirchen im heimischen Waldstadion empfängt, will sich die Mannschaft für die 2:3-Hinrunden-Niederlage in Ehekirchen revanchieren.