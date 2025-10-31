Oberweikertshofen kämpft gegen Niedersonthofen um Befreiung

Nach einer schwachen Hinrunde steht der SC Oberweikertshofen vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger SSV Niedersonthofen unter Zugzwang.

Zum Rückrundenauftakt in der Landesliga empfängt der SC Oberweikertshofen am Sonntag den Aufsteiger SSV Niedersonthofen (Anstoß: 14 Uhr im Waldstadion). Keine guten Erinnerungen haben die Weikertshofener an das Hinspiel im Juli, als der Dorfclub mit einer 1:3-Niederlage die Heimreise antreten musste. Nach einer insgesamt schwachen Hinrunde steht die Mannschaft von Spielertrainer Simon Schröttle auf dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Der schmucklose 2:0-Sieg im Sparkassencup am Dienstagabend beim Kreisliga-Aufsteiger in Türkenfeld gibt nicht so wirklich Aufschluss über die derzeitige Form der Mannschaft. Der SCO trat mit einer gemischten Elf an, wobei gleich vier Kreisliga-Spieler in der Anfangsformation standen. „Es war ein solider Auftritt“, berichtete Schröttle, wobei seine Elf das Nötigste getan hat, der Sieg aber nie gefährdet war.

Gemeinsam blicke man jetzt den nächsten Spielen positiv entgegen, nachdem insbesondere die Mannschaft in den ersten 45 Minuten in Rain gezeigt habe, was sie zu leisten imstande ist. In den nächsten Begegnungen treffe man auf Gegner, bei allem Respekt, die machbar seien, so Schröttle.

Auch die grippekranken Yenal Strauß, Nico Scheibner und Felix Hallmeier sowie Bastian Weikenstorfer haben sich zurückgemeldet. „Wir sind alle guter Dinge und Untergangsstimmung herrscht bei uns noch lange nicht“, sagt Simon Schröttle.

Am Sonntag will die Mannschaft jedenfalls Revanche gegen das Team aus Niedersonthofen nehmen. „Beim Aufsteiger ist inzwischen auch der Ligaalltag eingekehrt. Wir werden uns jedenfalls nicht so ängstlich präsentieren wie beim Hinspiel, sondern wollen endlich die Negativserie beenden.“