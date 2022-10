Oberweikertshofen ist gewarnt vor Schlusslicht Hollenbach Verletzten- und Krankenliste wird immer länger

Nur einen vermeintlich einfachen Gegner hat der SC Oberweikertshofen vor der Brust. Am Sonntag wartet Landesliga-Schlusslicht TSV Hollenbach.

Oberweikertshofen – Wie gefährlich Mannschaften sind, die auf einem Abstiegsplatz stehen, das bekam der SC Olching am vergangenen Samstag zu spüren, als der TSV Hollenbach in der vorletzten Minute mit dem Treffer zum 1:1 den Olchingern den sicher geglaubten Sieg entriss. Der SC Oberweikertshofen sollte also hinreichend gewarnt sein, wenn die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer am Sonntag, 15 Uhr, im Krebsbach-Stadion zum letzten Vorrundenspiel antritt.

„Wir wissen, was uns in Hollenbach erwartet“, so Sammer. Hollenbach spiele einen ehrlichen Fußball. Der Teamgeist werde groß geschrieben. „Da fällt nie ein negatives Wort innerhalb der Mannschaft“, sagt Sammer. „Die spielen einen Vollgas-Fußball. Für uns wird es eines der schwersten Auswärtsspiele. Sie sind weitaus besser, als ihr Tabellenplatz aussagt.“ Für Weikertshofen sei es ein Sechs-Punktespiel, so Sammer weiter. Der Aufsteiger könne einen Riesenschritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt machen. „Wir wollen unseren Hinrundenabschluss mit 25 Punkten vergolden. Mit der nötigen Einstellung sollten uns die drei dazu fehlenden Punkte gelingen.“

Allerdings muss Sammer eventuell doch mehr improvisieren, als ihm lieb ist. Neben den Langzeitverletzten Marcel Berger und Christian Mühlberger fallen auch Maxi Schuch und Florian Tremmel aus. Dazu haben sich Torwart Adrian Wolf, Abwehrspieler Fabian Friedl und Michael Arndt sowie Spielführer und Co-Trainer Alexander Greif krank gemeldet. „Bei den Kranken hoffe ich schwer, dass der ein oder andere doch noch bis zum Spiel am Sonntag rechtzeitig gesund wird“, so Sammer. (Dieter Metzler)