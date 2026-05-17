Oberweikertshofen II schlägt nach Niederlagen-Serie zurück

Der FC Aich (in Blau) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Hans Kürzl

Nach fünf sieglosen Spielen gewinnt der SCO gegen Schlusslicht Jahn Landsberg. Doch zwei Platzverweise machen es am Ende noch einmal spannend.

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete der SC Oberweikertshofen II. Die Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer gewann gegen Schlusslicht Jahn Landsberg mit 3:1 (2:1) und feierte damit nach fünf sieglosen Spielen wieder einen Sieg. „Jetzt haben wir den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand“, sagte Stapfer nach dem verdienten Erfolg.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Bohdan Andrusyk brachte den SCO per Abstauber früh in Führung (8.). Die kämpferischen Landsberger kamen jedoch durch Mohammed Chebbi schnell zum Ausgleich (15.). Oberweikertshofen blieb dennoch das aktivere Team. Kurz vor der Pause spielte Simon Hofer einen feinen Steckpass auf Lukas Kuppelwieser, der cool blieb und zum 2:1 einschob (45.). In der insgesamt chancenarmen zweiten Halbzeit spielte sich vieles zwischen den Strafräumen ab, ehe der eingewechselte Philip Huber in der 71. Minute für die Vorentscheidung sorgte.

Danach machte sich der SCO das Leben noch einmal unnötig schwer. Binnen weniger Sekunden sah Sebastian Rieder die Gelb-Rote Karte (76.). Kurz darauf musste auch Jakob Kuhbandner für zehn Minuten vom Feld, weil er sich beim Schiedsrichter zu lautstark beschwert hatte (77.). Die Zwei-Tore-Führung brachte Oberweikertshofen aber dennoch über die Zeit. „Im Abstiegskampf geht es nicht um Schönheit, sondern um Punkte“, sagte Stapfer. (Dirk Schiffner)