Oberweikertshofen holt nach furioser Aufholjagd noch einen Zähler

Mindestens einen Punkt wollten die Fußballer des SC Oberweikertshofen holen. Und das gelang ihnen in Memmingen dank einer furiosen Aufholjagd.

Oberweikersthofen - Ein Punkt war das Minimalziel, das die Kicker des SC Oberweikertshofen vom Spiel aus Memmingen mitbringen wollten. Das ist ihnen in einer turbulenten Aufholjagd in den Schlussminuten geglückt. Beiden Mannschaften hilft die Punkteteilung nach dem 3:3 im Kampf um den Klassenerhalt allerdings nicht wirklich weiter.

Weikertshofen war optimal ins Spiel gestartet. Bereits nach fünf Minuten erzielte Co-Trainer Maximilian Schuch das 1:0. „Wenn wenig später Yenal Strauß der zweite Treffer gelingt, dann gewinnen wir das Spiel“, meinte der Sportliche Leiter des SCO, Dominik Widemann. Strauß lief allein auf den Memminger Schlussmann Josua Reichle zu. „Das war eine Hundertprozentige“, trauerte auch Spielertrainer Simon Schröttle der Chance nach.

Anschließend habe man den Gegner zu sehr ins Spiel kommen lassen, schilderte Schröttle den weiteren Verlauf. „Wir haben die Spielkontrolle verloren.“ So fiel der 1:1-Ausgleich nach einer Ecke für Weikertshofen, als die Schröttle-Elf ausgekontert wurde.

Platzverweis treibt Mannschaft an

Auch nach dem Wiederanpfiff waren die Allgäuer das spielbestimmende Team auf dem Platz. Die Folge waren zwei weitere Treffer – eigentlich unerklärlich, wie der bis dato harmloseste Angriff der Liga drei Tore erzielen konnte. „Zu diesem Zeitpunkt roch es nach der nächsten Niederlage für uns“, gestand Schröttle ein. Dann aber erwies der eingewechselte Moritz Henkel seiner Elf einen Bärendienst. Er sah Gelb und erhielt nach Meckern die Ampelkarte vom Referee.

Mit einem Spieler mehr auf dem Platz ging nochmals ein Ruck durch die Weikertshofener. Fünf Minuten später musste Yenal Strauß nur noch den Fuß hinhalten, als Valentin Leibelt eine Flanke auf den zweiten Pfosten legte und der Memminger Torwart den Ball falsch berechnete. Und der für Nico Scheibner eingewechselte Felix Hallmaier erzielte zwei Minuten später den von der kleinen Schar mitgereister Weikertshofener Anhänger vielumjubelten 3:3-Ausgleich.

In Anbetracht der personellen Situation habe sich die Mannschaft bravourös zurückgekämpft und den Punkt verdient, meinte Schröttle nach dem Schlusspfiff. „Die Mannschaft hat eine Super-Moral bewiesen, und ist noch einmal zurückgekommen“, ergänzte Widemann. Der Sportliche Leiter war sogar als Ersatz-Keeper auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt – so eng ist momentan die Kadersituation beim SCO.