Oberweikertshofen hat Respekt vor Kempten: „Das ist eine wahnsinnig starke Truppe“ Drei Schlüsselspieler fallen aus

Ein schwieriges Heimspiel hat der SC Oberweikertshofen vor der Brust. Am Samstag ist der FC Kempten, Tabellendritter der Landesliga, zu Gast.

Oberweikertshofen – Trotz der 1:4-Niederlage in Memmingen hat der Landesliga-Aufsteiger aus Oberweikertshofen den sechsten Tabellenplatz behaupten können. Am Samstagnachmittag empfängt der SCO mit dem Tabellenvierten FC Kempten um 16 Uhr einen Favoriten um die Landesliga-Krone. Trotzdem sagt der sportliche Leiter Uli Bergmann: „Verlieren wollen wir auf keinen Fall.“ Nach den zwei tollen Erfolgen über Gilching und Sonthofen war die Elf von Cheftrainer Dominik Sammer zwar in Memmingen aus dem Tritt gekommen, doch das soll ein Ausrutscher bleiben, hofft Bergmann.

Am Dienstagabend hatte die Mannschaft mit dem 4:0-Sieg über den Kreisligisten SV Mammendorf im Sparkassencup wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. „Das war ein Pflichtsieg“, so Sammer. Mit zwei Toren war es aber vor allem für Dominik Widemann eine gute Gelegenheit, um Selbstvertrauen zu tanken.

Dominik Sammer „Das ist eine wahnsinnig starke Truppe“

Mit großem Respekt spricht Sammer vom Tabellendritten aus Kempten. „Das ist eine wahnsinnig starke Truppe mit einem überragenden Spielertrainer Thilo Wilke sowie dem 1,90 Meter langen Co-Trainer Thomas Rathgeber. Eine gesunde Mischung aus Jung und Alt zeichnet die Elf aus.“ Er habe einen Plan, um den Gästen weh zu tun, damit die Punkte in Weikertshofen bleiben, meint Sammer. Verzichten muss er dabei auf Florian Tremmel, Maxi Schuch und Fabio Gonschior. „Wir haben einen großen Kader, dann müssen die anderen Höchstleistungen bringen und die Kohlen aus dem Feuer holen.“

Am Montagabend freut sich die Mannschaft auf eine kleines Fußball-Spektakel: Dann kommt eine verstärkte U19 der Münchner Löwen zu einem Freundschaftsspiel (Anstoß 19.30 Uhr) auf die SCO-Anlage. (Dieter Metzler)