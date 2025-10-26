Oberweikertshofen gibt in Überzahl Führung noch aus der Hand

Zwei Tore Vorsprung und ein Mann mehr auf dem Feld reichten nicht: In letzter Sekunde verlor der SC Oberweikertshofen noch gegen den TSV Rain.

Oberweikertshofen - Mit so einer Leistung geht es für den SC Oberweikertshofen auf direktem Weg in die Bezirksliga. 2:0 führte die Elf von Spielertrainer Simon Schröttle beim Bayernliga-Absteiger TSV Rain zur Halbzeitpause, spielte ab der 50. Minute mit einem Mann mehr und gab das Spiel in der letzten Sekunde noch aus der Hand. Am Ende jubelten die Gastgeber, die mit dem 3:2-Sieg drei Punkte einheimsten und auf den vierten Tabellenplatz vorrückten, während der SCO auf einem der beiden Abstiegs-Relegationsplätze festsitzt.

„Wir hatten Rain in den ersten 45 Minuten völlig im Griff und hätten die Führung auch noch ausbauen können“, berichtete der Sportliche Leiter Dominik Widemann. „Nach dem Platzverweis von Rain haben wir einfach zu ängstlich gespielt und das Spiel hergeschenkt.“ Es gebe dafür wohl viele Gründe, so der SCO-Sportdirektor. Vielleicht konditionelle, vielleicht aber auch, weil man von der Bank aus nicht reagieren konnte. „Wir haben zu viele verletzte und kranke Spieler.“ Dennoch dürfe man so ein Spiel nach einer 2:0-Führung und einer Gelbroten Karte des Gegners nicht verlieren. „Selbst mit einem Unentschieden wäre ich nicht zufrieden gewesen“, sagte Widemann nach der fünften Niederlage in Folge verbittert.

Nach fünf Minuten verwandelte Co-Trainer Maxi Schuch einen Foulelfer zur Führung für Weikertshofen. Zehn Minuten später konnte Spielertrainer Schröttle mit seinem ersten Tor für den SCO auf 2:0 erhöhen. Elias Eck erhielt kurz vor dem Pausenpfiff eine Topchance zum 3:0. Das wäre eine Vorentscheidung gewesen, meinte Schröttle nach dem Spiel.

Überzahl nicht genutzt

Als dann in der 49. Minute Rains Spielertrainer Dominik Bobinger mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, habe sich seine Mannschaft zu sicher gefühlt und wohl einen Gang zurückgeschaltet, vermutete Schröttle. Anders konnte er sich am Ende der 90 Minuten die Niederlage nicht erklären. „Wir haben mit unserer Überzahl nichts anfangen können“, so Schröttle. Trotz Unterzahl gab sich die Elf von Rains Trainer Bobinger nicht auf und kam durch Jost Rittner zum Anschlusstor und durch Dennis Lechner zum 2:2-Ausgleich.

In der Schlussphase erhielten die beiden Weikertshofener Eck und Andreas Volk die Chance zum Siegtreffer, doch der „Lucky Punch“ gelang letztlich den Platzherren durch Robin Böhm in der Nachspielzeit. Der Fußballgott scheint in der Tat kein Weikertshofener zu sein. Am kommenden Sonntag, Anpfiff 14 Uhr, eröffnet der SCO die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den SSV Niedersonthofen. Das Hinspiel verloren die Weikertshofener mit 1:3.