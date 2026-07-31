Oberweikertshofen empfängt Pullach: Trainer warnt vor starkem Gegner

Trainer Paolo Maiolo und die Spieler vom SC Oberweikertshofen. – Foto: Maximilian Merkl

Der SC Oberweikertshofen will am Samstag im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg einfahren. Pullach ist allerdings kein einfacher Gegner.

Mit einer knappen 0:1-Niederlage beim SV Raisting ist der SC Oberweikertshofen am vergangenen Wochenende in die Bezirksliga gestartet. Trainer Paolo Maiolo machte vor allem die mangelhafte Chancenverwertung für die Auftaktniederlage verantwortlich. Im ersten Heimspiel am Samstag um 16 Uhr gegen den SV Pullach soll nun der erste Saisonsieg gelingen.

Wir wollen unseren Zuschauern im ersten Heimspiel eine gute Leistung bieten.

Paolo Maiolo

Trotz des Fehlstarts sei die Stimmung beim Landesliga-Absteiger gut. „Die Spieler haben in Raisting gut gespielt. Ich hatte bis auf die Chancenverwertung nichts auszusetzen“, sagte Maiolo. Auch im Training seien alle mit großem Einsatz bei der Sache. Zwei Spieler fehlen gegen Pullach urlaubsbedingt, der Kader sei jedoch breit genug aufgestellt, um die Ausfälle aufzufangen.

„Wir wollen unseren Zuschauern im ersten Heimspiel eine gute Leistung bieten“, sagte Maiolo. Der Trainer erwartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe: „Pullach ist in meinen Augen eine starke Mannschaft.“ Der Tabellensiebte der vergangenen Saison gewann sein Auftaktspiel gegen Aufsteiger SVN München mit 2:1. Trainer Fabian Beigl bewies dabei mit seinen Wechseln ein glückliches Händchen: Beide eingewechselten Spieler trafen. Den Siegtreffer erzielten die Pullacher erst kurz vor Schluss. „In den Schlussminuten haben wir dann alles wegverteidigt“, sagte Beigl. So weit wollen es die Weikertshofener gar nicht erst kommen lassen. (Dieter Metzler)