Oberwalluf II beweist Moral beim 4:4

Die Reserve des FSV Oberwalluf beweist im dritten Ligaspiel Moral. – Foto: Felix Gröner (Archiv)

Rheingau-Taunus. Der FSV Oberwalluf II hat den ersten Zähler in der neuen Saison eingefahren. Gegen den SV Walsdorf II bewies die Reserve des FSV Moral und kämpfte sich nach mehreren Rückständen zu einem 4:4.

Der FSV Oberwalluff II konnte nach zwei Niederlagen nun den ersten Punkt in der neuen Saison festmachen. Beim Aufeinandertreffen der beiden Reserven des FSV Oberwalluff und dem SV Walsdorf gelang es dem FSV nach mehreren Rückständen noch ein 4:4 zu erkämpfen.

„Wir hätten das Spiel auch noch gewinnen können, aber wir machen einfach nicht die Tore“, sagt Volker Boehnke, Betreuer bei Oberwalluff. „Es ist ein bisschen verhext, die Erste macht Tore egal wie sie spielt und die Zweite spielt super, aber zum Sieg reicht es trotzdem nicht“, erklärt er. Zudem sei es bemerkenswert, dass die Vorbereitung der zweiten Mannschaft sehr gut verlaufen sei, während die Erste deutlich mehr Probleme gehabt habe und sich dieses Bild zum Saisonstart jetzt nahezu umgekehrt habe.

„Wir bangen aber noch nicht“, sagt Boehnke, er sei zuversichtlich, dass die Zweite in den nächsten Spielen noch zu mehr Toren und Punkten kommen werde.