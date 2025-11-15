Obertrübenbach verabschiedet sich in die Winterpause

Der SV Obertrübenbach beendet das Fußballjahr 2025 früher als geplant und verabschiedet sich in die vorzeitige Winterpause. Nach der abgesagten Partie gegen den SSV Schorndorf aufgrund der enorm schwierigen Platzverhältnisse, ruht für die Mannschaft nun der Ligabetrieb bis zum Frühjahr. Der Nachholtermin steht auch schon fest, am 04. April 2026 findet in Obertrübenbach das Derby statt.

Sportlich kann der SVO dennoch zufrieden auf die bisherige Saison zurückblicken. Mit einer starken Teamleistung und konstanten Auftritten in den vergangenen Wochen rangiert Obertrübenbach aktuell auf Platz 3 der Kreisklasse Ost. Auch die Reserve-SG verabschiedet sich in die Winterpause und überzeugte mit einer starken Hinrunde: Sie belegt derzeit den hervorragenden dritten Tabellenrang in der B-Klasse Ost. Die Mannschaften des SVO präsentieren sich somit in beiden Ligen bestens aufgestellt und haben sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition für den Saisonendspurt erarbeitet.