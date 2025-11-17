Obertraubling springt auf die Pole – Karether Kantersieg

Der SV Obertraubling ist neuer Tabellenführer der Kreisliga 1. Am letzten Spieltag des Jahres profitierte das Scherl-Team davon, dass der bisherige Erste SC Regensburg von einer Spielabsage betroffen war. Selbst löste der SVO seine Heimaufgabe gegen Laub souverän (5:0) und zieht in der Tabelle am nun punktgleichen Sportclub vorbei. Erfolgreich waren zum Jahres-Kehraus auch die anderen Top-Teams SV Burgweinting und FC Oberhinkofen. Dadurch bleibt das Titelrennen super-offen. Big Points im Kampf um den Klassenerhalt fuhr ein Trio ein: die SpVgg Ziegetsdorf, der TSV Kareth-Lappersdorf II und der SV Donaustauf. Sie können relativ entspannt in die Winterpause gehen.



Der SV Donaustauf sicherte sich bereits am vergangenen Freitag den Dreier gegen den SV Harting vor 50 Zuschauern. Ein Elfmeter brachte die Gäste, dank Niklas Brei, in der 26. Minute in Front und in der 29. Minute legte der Torschütze noch einen Treffer drauf, doch Julian Sommerer (39.) verkürzte und Nico Ludewig gelang noch in der 44. Minute der Ausgleichstreffer. In Führung brachte Nico Ludewig die Hausherren in der 66. Minute und Kilian Seidl erzielte in der 74. Minute das 4:2, was dem SV Donaustauf den Sieg bescherte. Schiedsrichter: Tobias Penar, Werner Zaspel, Tizian Peter







Mit einem klaren Sieg konnte sich der TSV Kareth-Lappersdorf II die volle Punktausbeute bei der SG Walhalla Regensburg vor 63 Besuchern einholen. Bereits in der siebten Spielminute brachte Moritz Rudorf die Gäste in Führung, Luca Ruiz Valinhos erhöhte in der elften Minute, dann konnten auch die Hausherren eine Chance durch Philipp Dorn (23.) verwerten, doch Fares Hammouche erhöhte in der 32. Minute ebenfalls für die Gäste. Niklas Lamminger netzte das vierte Mal für KaLa II in der Partie ein (33.), Moritz Rudorf konnte in der 36. Minute ebenfalls noch eine Chance verwerten und Fares Hammouche brachte den Halbzeitstand von 1:6 in der 38. Minute mit sich. Timo Gittel gelang in der 56. Minute noch ein Treffer für die Gastgeber, dann netzte Robin Hoffmann (65.) ein und Matthias Brunnbauer besiegelte in der 73. Minute den klaren Sieg mit dem 2:8 für die Gäste. Die 84. Minute brachte noch eine Ampelkarte Dürr Higor Tonet von der SG Walhalla mit sich. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Tim Starzinger, Alexander Sauer







Der FC Oberhinkofen sicherte sich am Samstag vor 100 Fans den Dreier daheim. Zu Gast war der Freie TuS Regensburg. Felix Groda erzielte bereits in der achten Minute den Führungstreffer für den FCO, Alexander Meister erzielte zwar in der 19. Minute den Ausgleich, doch Jakob Blank sorgte in der 22. Minute erneut für die Führung der Hausherren. Kurz nach Wiederanpfiff versenkte Jakob Blank (46.) eine weitere Bude, Tobias Bromme konnte in der 63. Minute für den Freien TuS verkürzen, doch Elias Si Hocine brachte die Kugel in der 77. Minute ebenfalls ins Netz und besiegelte somit den Heimdreier für den FCO. Schiedsrichter: Nico Bächler, Elias Braun, Maximilian Biener







Der SV Burgweinting konnte sich zum Jahresabschluss vor 50 Zuschauern gegen den FC Mintraching auf heimischem Kunstrasen durchsetzen. Kapitän Matthias Braun brachte die Gastgeber bereits in der fünften Minute in Front, doch Johannes Gerl erzielte noch in der ersten Halbzeit (45.) den Ausgleich. Erneut in Führung ging der SVB durch Niklas Lublow in der 56. Minute und Matthias Braun legte in der 58. Minute noch eine Bude drauf. Das 4:1 fiel durch ein Eigentor von Tobias Pielmeier in der 71. Minute. Salih Öksüm versenkte dann in der 78. Minute und besiegelte so den Dreier daheim für den SVB. Schiedsrichter: Andre Luderer, Armin Strauß, Jakob Fischer







Mit einem klaren 5:0 sicherte sich der SV Obertraubling den Dreier daheim. Auf Stippvisite war der FC Laub, der vor knapp 100 Schaulustigen keine Chancen verwerten konnte. Rasmus Schwartz brachte in der 19. Minute den Führungstreffer für den SVO, Tobias Fuchs legte in der 21. Minute eine Bude drauf und Max Heberlein versenkte in gewohnter Manier in der 35. Minute zum 3:0. In der 76. Minute erhöhte Maximilian Suthau für die Hausherren. Dann gab es Zeitstrafen für Heberlein und Timon Karell (83.), was beide Kontrahenten in Unterzahl brachte. Den letzten Treffer versenkte Aaron Berg kurz vor Schluss (89.), was dem SVO diesen klaren Heimsieg einbrachte. Schiedsrichter: Stefan Koch, Matthias Wojciak, Robert Rahm







Zu Hause knapp behaupten konnte sich auch die SpVgg Ziegetsdorf, vor 50 Zuschauern gegen den angereisten TSV Wörth/Donau behaupten. Merdin Mehmedov brachte die Gäste in der 56. Minute noch in Front, dann gingen die Hausherren durch die Zeitstrafe für Isaac Amoako (60.) in Unterzahl, doch Amer Muratovic gelang in der 64. Minute der Ausgleichstreffer und Sven Baumgärtner versenkte in der 67. Minute den Elfmeter gekonnt, was der SpVgg Ziegetsdorf die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Tobias Buchfink, Leon Edenharter





