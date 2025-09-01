Obertraubling, Sportclub und Burgweinting marschieren

Die vier Siegesserien in der Kreisliga 1 haben weiter Bestand. Keine Blöße gab sich die Top Vier des Tableaus am Wochenende. Erfolgreich war auch das bisherige Überraschungsteam aus Wörth. Wieder in der Spur ist das Rangfünfte aus Oberhinkofen. Im Tabellenkeller feierte der FC Laub einen ganz wichtigen Heimsieg.



Den klaren Dreier auswärts sicherte sich der SV Burgweinting vor 150 Zuschauern auf Kareths Höhen. Der TSV Kareth-Lappersdorf II kam nicht zum Abschluss, der SVB allerdings noch in der ersten Halbzeit durch Steve Yamba Noudjo (45.). In der zweiten Hälfte legte Nowack Paul nach Hereingabe von Matthias Braun nach (49.) und Kapitän Braun erhöhte in der 52. Minute selbst auf 3:0. Einen weiteren Treffer landete Steve Yamba Noudjo in der 68. Minute durch Vorlage von Co-Spielertrainer Bucher Alexander und zu guter Letzt netzte Zisser David durch Hereingabe von Papillon Sebastian in der 78. Minute zum klaren Auswärtssieg ein. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Duc Huy Vu, Gregor Constien







Mit drei Buden schnappte sich der SV Obertraubling am achten Spieltag den Dreier beim Freien TuS Regensburg vor 90 Besuchern. In der 15. Minute netzte Tobias Fuchs für die Gäste ein, Rasmus Schwartz erhöhte noch in der ersten Halbzeit (40.) für den SVO. In der zweiten Hälfte verkürzte Alexander Meister (48.) und die Hausherren mussten für zehn Minuten in Unterzahl ran, die Zeitstrafe sah Johannes Wagner in der 53. Minute. Ein Elfer besiegelte den Dreier in der 69. Minute für die Gäste, dankend angenommen von Tobias Fuchs. Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Carina Wellner, Klara Rinner







Mit einem klaren Heimsieg ging der SC Regensburg am vergangenen Wochenende vom Platz. Zu Gast war die SG Walhalla Regensburg, die sich vor 100 Zuschauern geschlagen geben musste. Bereits in der siebten Minute brachte Jonas Fischer die Hausherren in Front, Konstantin Backes erhöhte in der 38. Minute und mit einem Kopfballtreffer erzielte Leon Stößel das 3:0. Ebenfalls noch in der ersten Halbzeit versenkte Assur Busl (45.+2.) zugunsten der Hausherren und Felix Schäfer verwandelte in der 53. Minute ebenfalls eine Chance für den Sportclub. In der 60. Minute verkürzte Benjamin Hautmann für die SGW und Thomas Krapf erzielte in der 75. Minute ebenfalls einen Anschlusstreffer, doch mehr Chancenverwertung ließ der SC nicht zu. Schiedsrichter: Thomas Schels, Niklas Wagner, Oswald Halbritter







Keine Chancenverwertung am achten Spieltag für den FC Mintraching. Der musste sich am Wochenende vor 150 Zuschauern beim TSV Wörth/Donau eine klare Niederlage eingestehen. Das 1:0 landete Thomas Feldmeier in der 22. Minute und Jakob Brau erhöhte in der 26. Minute, für Daniel Dirschl vom FC gab es in der 38. Minute die Zeitstrafe und in der 65. Minute die Ampelkarte. In der 70. Minute brachte Martin Gazdek den Spielstand auf 3:0 und Michael Baumann netzte in. der 72. Minute zum klaren Heimsieg ein. Schiedsrichter: Dieter Haller, Markus Fichtl, Tobias Hofmeister







Der SV Harting schnappte sich vor 60 Schaulustigen mit einem klaren Ergebnis die Maximalausbeute gegen die angereiste SpVgg Ziegetsdorf Regensburg am achten Spieltag. Bereits in der zwölften Minute brachte Niklas Brei die Hausherren in Front, Amer Muratovic landete allerdings in der 18. Minute den Ausgleich. Ein Elfmeter in der 36. Minute, dankend angenommen von Niklas Brei, brachte den SV Harting erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Pascal Fehr (60.) und Maximilian Menke (63.), dann kamen auch die Gäste wieder zum Abschluss, Philipp Resch landete in der 68. Minute das 4:2, doch Maximilian Menke besiegelte den Heimdreier in der 74. Minute für die Gastgeber. Zwei Zeitstrafen gab es für die Gäste noch kurz vor Schluss (80., Isaac Amoako, 90.+3., Amer Muratovic). Schiedsrichter: Andreas Leykauf, Manfred Lachner, Peter Langensteiner







Ebenfalls daheim die Punkte sicherte sich der FC Laub am vergangenen Wochenende. Zu Gast war der ATSV Pirkensee-Ponholz, die vor 60 Zuschauern keine Chancen verwerten konnten. Die erste Bude ging aufs Konto der Hausherren durch Daniel Bergbauer (32.), in der 42. Minute legte Marco Kronawitter noch eine Bude drauf. Die Nachspielzeit brachte noch einen Elfmeter für die Gastgeber mit sich, welchen Sören Knott gekonnt versenkte (90.+2.). Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Christina Bollwein, Louis Fries







Vor 110 Fans holte sich auch der FC Oberhinkofen den Dreier daheim. Der SV Donaustauf musste sich trotz früher Führung durch Philipp Neumeier (11.) eine Niederlage eingestehen. Felix Groda gelang in der 15. Minute der Ausgleich. Mit dem Elfmetertrefffer von Jakob Blank in der 75. Minute schnappten sich die Oberhinkofener die Maximalausbeute. Ab der 82. Minute gingen die Gäste durch die Zeitstrafe für Simon Riedl in Unterzahl, was am Spielstand auch nichts mehr änderte. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Daniel Kanetzky, Ioannis Stamoulis