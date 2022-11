Obertraubling: Gelingt der große Wurf? Über kurz oder lang will der SV Obertraubling nach oben – Als Kreisliga-Zweiter in die Winterpause

Cheftrainer Tom Gabler fällt nämlich seit geraumer Zeit aus gesundheitlichen Gründen aus. „Wir sprechen uns regelmäßig ab, arbeiten gut zusammen. Ich freue mich schon, wenn Tom nach der Winterpause wieder mit an Bord ist“, erklärt Schreiner, der es als aktiver Spieler bis in die Landesliga mit dem Freien TuS geschafft hat.

Am Sonntag verabschiedete sich der SVO mit einem knappen und hart umkämpften 3:2-Auswärtssieg beim TSV Wörth in die Winterpause. Mit 34 Zählern (10/4/4) überwintert Obertraubling auf Rang zwei. Vier Punkte vor dem BSC, sieben hinter dem Spitzenreiter aus Wenzenbach.

Hilfreicher Kunstrasenplatz

Das Trainerduo Tom Gabler und Andreas Schreiner fühlt sich wohl beim SV Obertraubling. „Der SVO ist für Trainer ein gutes Pflaster. Die Jugendarbeit ist hervorragend. So rücken Jahr für Jahr talentierte Spieler in den Herrenbereich nach. Der Kunstrasenplatz ist zwar etwas in die Jahre gekommen, dennoch können wir dadurch das ganze Jahr über problemlos spielen und trainieren“, lobt Schreiner, der gerne mithilft, um die junge SVO-Mannschaft zu formen. „Nimmt man unsere beiden Keeper Alexander Medic mit 46 und Volker Rauscher mit 38 Jahren raus, dann liegt der Altersdurchschnitt des Kaders wohl bei 21 oder 22 Jahren. Die Jungs ziehen mit, sind noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angelangt“, weiß Schreiner zu berichten.