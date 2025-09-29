Obertraubling geht in der 93. k.o. – Nullnummer im Topspiel

Nach acht Siegen in Folge hat es den SC Regensburg mal wieder „erwischt“. Wobei, als Ausrutscher ist das torlose Unentschieden auswärts beim Rangdritten SV Burgweinting nicht wirklich zu werten. Der Tabellenzweite FC Oberhinkofen ließ gegen Mintraching wenig Zweifel aufkommen (3:0-Heimsieg) und pirscht sich auf zwei Punkte an den Sportclub ran. Für eine Überraschung zeichnete die SpVgg Ziegetsdorf verantwortlich. Erst in der Schlussphase konnte sie das Auswärtsspiel gegen den favorisierten SV Obertraubling drehen und für sich entschieden.



Der SV Donaustauf konnte sich am Freitagabend den Dreier daheim gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz vor 50 Zuschauern einfahren. Nico Ludewig brachte die Hausherren in der 34. Minute in Führung und Valentin Czech erhöhte noch in der ersten Halbzeit (38.), dann legte Nico Ludewig in der 48. Minute noch eine Bude drauf. In der 78. Spielminute konnte auch der ATSV PiPo eine Chance durch Marius Hinkel verwerten, doch mehr war nicht drin am vergangenen Wochenende. Schiedsrichter: Manuel Dirnberger, Sejad Muherina, Kim Vorrat







Der Freie TuS Regensburg setzte sich am vergangenen Wochenende ebenfalls daheim gegen die SG Walhalla Regensburg vor 55 Schaulustigen durch. Bereits in der sechsten Minute brachte Moritz Bscheidl die Hausherren in Front und legte in der 61. Minute noch einen Treffer drauf. Benedikt Kauzner sah in der 62. Minute die Zeitstrafe (Freier TuS Regensburg). Schiedsrichter: Besim Hisenaj, Kim Vorrat, Matthias Wojciak







Mit einem torlosen Remis ging der SC Regensburg beim SV Burgweinting im Top-Spiel vor 100 Zuschauern vom Feld. In der 15. Minute gab es eine Zeitstrafe für Burgweintings Moubarak Akanga aufgrund eines Fouls, für Patrick Sichert (SC) gab es in der 52. Minute die Ampelkarte, ansonsten gab es auf beiden Seiten Chancen, doch kein Spieler kam erfolgreich zum Abschluss. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Obada Al Gasem, Johannes Beck







Vor 80 Besuchern sicherte sich der TSV Wörth/Donau zu Gast beim SV Harting am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute. In Führung gingen die Gäste durch Martin Gazdek bereits in der fünften Minute, doch Florian Hasanaj konnte in der 25. Minute noch den Ausgleich erzielen. Merdin Mehmedov netzte in der 31. Minute für den TSV Wörth/Donau ein, was ihnen die erneute Führung einbrachte, Martin Gazdek erhöhte in der 46. Minute und eine weitere Bude von Merdin Mehmedov besiegelte den Dreier für die Gäste in der 48. Minute. Nick Gerdt ging in der 75. Minute mit rot vom Platz, was die Gastgeber in Unterzahl brachte. Schiedsrichter: Kiran Becker, Mourad Touati, Sebastian Palkowski







Einen Heimdreier lieferte der FC Laub den 70 Fans am zwölften Spieltag gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II ab. Zweimal in Folge netzte Lukas Wittmann für die Hausherren in der ersten Halbzeit ein (32., 45.) und Daniel Bergbauer besiegelte in der 57. Minute die Maximalausbeute. Schiedsrichter: Marie Gamperl, Markus Neumeyer, Markus Schreiner







Der FC Oberhinkofen konnte sich ebenfalls auf heimischem Terrain die Maximalausbeute am vergangenen Spieltag sichern. Zu Gast war der FC Mintraching, der vor 120 Zuschauern keine Chancen verwerten konnte. Bereits in der ersten Spielminute brachte Jakob Blank den FCO in Führung und legte in der 45.+1. noch einen Treffer drauf. In der 62. Minute ging der FC Mintraching durch Zeitstrafen für Daniel Dirschl und Dominik Dürrschmidt in Unterzahl, während die Hausherren durch Julius Hendlmeier in der 70. Minute einen weiteren Treffer landen konnten und somit den klaren Dreier einholen konnten. Schiedsrichter: Habib Fekih, Sandra Weiß, Oliver Weiß







Die SpVgg Ziegetsdorf setzte sich überraschend beim SV Obertraubling vor 75 Schaulustigen durch. Tobias Fuchs brachte die Hausherren in der 26. Minute noch in Führung und vergab wenig später einen Elfmeter, doch Fabian Daiß erzielte in der 82. Minute den Ausgleich. In der Nachspielzeit gab es eine Ampelkarte für Isaak Berg vom SVO und die Gäste konnten sich den Dreier durch den späten Treffer von Daniel Kagerer (90.+3.) sichern. Schiedsrichter: Dennis Scheuerer, Youness Bazouz, Mehmet Dogdu