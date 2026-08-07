Obertraubling erwartet den Primus – Legt Wörth in Burgweinting nach?

Bekommt der SV Obertraubling im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenersten FC Laub was zu Jubeln? – Foto: Felix Schmautz

Drei Spiele, drei Siege: Der FC Laub und der TSV Wörth tragen in der Kreisliga 1 als einzige zwei Mannschaften noch eine blütenweiße Weste. Allerdings stehen diese makellose Bilanzen am 4. Spieltag arg auf dem Prüfstand. Laub muss beim ebenfalls noch unbesiegten SV Obertraubling Farbe bekennen, Wörth ist beim SV Burgweinting gefordert. „Unten“ hoffen die fehlgestarteten Teams aus Ziegetsdorf (gegen Türk Genclik) und Harting (beim Freien TuS) auf den ersten Punktgewinn dieser Saison.

Morgen, 14:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SV Harting SV Harting 14:00 PUSH



Der Freie TuS Regensburg (3., 7) macht bereits am Samstag den Gastgeber für den SV Harting (14., 0). Der Gast musste sich zuletzt klar gegen den SV Obertraubling geschlagen geben und ging leer aus, während sich der Freie TuS klar den Dreier beim SV Donaustauf einholte.





Morgen, 15:00 Uhr SV Sünching SV Sünching SV Donaustauf Donaustauf 15:00 PUSH



Beim SV Sünching (12., 1) ist am vierten Spieltag der SV Donaustauf (7., 3) zugegen. Während sich der SVD am vergangenen Wochenende klar gegen den Freien TuS Regensburg geschlagen geben musste, konnte sich der Aufsteiger gegen den SV Türk Genclik beim torreichen 3:3-Remis zumindest einen Punkt sichern.





So., 09.08.2026, 12:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling FC Laub FC Laub 12:00 PUSH



Spitzenreiter FC Laub (1., 9) ist am Sonntag beim SV Obertraubling (5., 7) gefordert. Mit sechs Buden holte sich der SVO vor Wochenfrist den Dreier beim SV Harting ein. Doch auch der FC Laub konnte sich gegen den TSV Oberisling die Maximalausbeute schnappen - zum dritten Mal in Folge in der Saison.







Beim SV Burgweinting (9., 3) schaut am vierten Spieltag der top gestartete TSV Wörth/Donau (2., 9) vorbei. Mit einer klaren Niederlage mussten sich die Regensburger letzte Woche beim FC Thalmassing zufriedengeben, während Wörth gegen den FSV Prüfening den dritten Sieg im dritten Spiel feierte.











So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TSV Oberisling Oberisling FC Thalmassing Thalmassing 15:00 live PUSH



Liganeuling TSV Oberisling (10., 3) genießt am vierten Spieltag Heimrecht und begrüßt den FC Thalmassing (6., 6). Die Roosters konnten sich zuletzt mit sechs Treffern gegen den SV Burgweinting klar die Punkte sichern, der TSV musste sich hingegen deutlich dem FC Laub geschlagen geben.







Der TSV Kareth-Lappersdorf II (4., 7) tritt am kommenden Sonntag beim FSV Prüfening (8., 3) an. Einen klaren Heimdreier lieferte Kareth II zuletzt gegen die SpVgg Ziegetsdorf ab. Auf der anderen Seite musste sich Prüfening am vergangenen Spieltag dem TSV Wörth/Donau beugen und ging leer aus.





So., 09.08.2026, 16:30 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik 16:30 PUSH



Die SpVgg Ziegetsdorf (13., 0) erwartet an diesem vierten Spieltag den SV Türk Genclik Regensburg (11.,2) zum Stadtaduell. Bisher konnte sich die SpVgg keinen Punkt einholen, und musste sich jüngst deutlich gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II geschlagen geben. Der SV Türk Genclik heimste hingegen beim 3:3 gegen den SV Sünching einen Zähler ein.