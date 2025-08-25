Obertraubling entscheidet Topspiel – Laubs Knoten geplatzt

Die Top Drei der Kreisliga 1 machten am Wochenende Favoritendinge. Am 7. Spieltag durften alle drei Teams jubeln. Der SV Obertraubling entschied das Topspiel-Derby gegen Oberhinkofen mit 2:0 für sich. Währenddessen landeten der SC Regensburg (3:1 in Ziegetsdorf) und der SV Burgweinting (2:1 beim Freien TuS) auswärts den jeweils vierten Sieg in Folge. Auf Platz vier vorgespielt hat sich der TSV Wörth, der sich bei der SG Walhalla durchsetzte. Am unteren Tabellenende feierte Aufsteiger FC Laub im sechsten Anlauf den ersehnten ersten Saisonsieg, und der fiel mit 4:1 in Donaustauf deutlich aus.



Im sechsten Anlauf hat's geklappt: Der FC Laub sicherte sich am Freitagabend beim SV Donaustauf vor 150 Zuschauern den ersten Saisonsieg. Zur Führung für den FC brachte es Philipp Resch in der 52. Minute, durch den Treffer von Patrick Wittmann glich der SV in der 64. Minute aus. Sören Knott brachte in der 74. Minute die Gäste erneut in Front, Marco Kronawitter baute diese in der 76. Minute weiter aus und zu guter Letzt besiegelte Jonas Wittmann den ersten Dreier der Saison für den FC Laub in der 86. Minute. Schiedsrichter: keine Angabe







Die SG Walhalla Regensburg musste sich am siebten Spieltag gegen den TSV Wörth/Donau vor 80 Fans daheim geschlagen geben. Bereits in der dritten Minute brachte Alex Lapuste die Gäste in Front, Jakob Brau erhöhte noch in der ersten Halbzeit (44.). Einen Anschlusstreffer landete Julian Baumgärtner in der 71. Minute, doch Frederik Mahren erhöhte in der 75. Minute erneut für den TSV und Merdin Mehmedov brachte es in der 90. Minute zum 4:1 für die Gäste. Tobias Kamp nutzte die Nachspielzeit (90.+3.) um für die SG einen weiteren Anschlusstreffer zu landen, doch dann war Schluss. Schiedsrichter: Walter Menzel, Konstantin Schäfer, Edward Kurpakov







Mit zwei Buden sicherte sich der SV Obertraubling die Topspiel-Punkte daheim. Zu Gast war der FC Oberhinkofen, der vor 160 Besuchern keine Chancen verwerten konnte. Ein Elfmeter, gekonnt versenkt von Max Heberlein brachte es in der 52. Minute zum 1:0, den zweiten Treffer für den SVO landete Tobias Fuchs in der Nachspielzeit (90.+6.), was den Dreier daheim einbrachte. Schiedsrichter: Uli Schindler, Malik Jahbell, Christina Bollwein







Der Freie TuS Regensburg musste sich am siebten Spieltag daheim vor 90 Zuschauern gegen den SV Burgweinting um den überragenden Niklas Lublow geschlagen geben. Der Torschütze versenkte zwei Mal in Folge (21., 33.), beide Male legte Fernando Meister vor. Erst in der 63. Minute konnten die Hausherren durch Thomas Maier einen Anschlusstreffer landen, doch mehr war am Wochenende an der Schillerwiese für die Hausherren nicht drin. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Siegfried Netter







Der ATSV Pirkensee-Ponholz und der SV Harting trennten sich vor 80 Schaulustigen mit einem 2:2-Remis. Bereits in der sechsten Minute landete Niklas Brei den Führungstreffer für Harting, doch Lukas Schießl glich in der 32. Minute aus und Dominik Aumeier brachte die Hausherren in der 36. Minute in Front. Noch in der selben Minute erzielte Marco Bauer den Ausgleich für die Gäste. In der Nachspielzeit bekam Mika Rauscher die Ampelkarte angezeigt (90.+6., Pirkensee-Ponholz), dann ertönte der Abpfiff. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Jürgen Weber, Esad Hodzic







Der FC Mintraching konnte sich am vergangenen Wochenende knapp gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II vor 150 Fans behaupten. Bereits die erste Spielminute brachte die Führung für den FC, durch Christian Balk, Tobias Pielmeier erhöhte in der 15. Minute und Maximilian Prösl schob in der 39. Minute zum 3:0 ein. In der zweiten Hälfte versenkte Marius Frammersberger für den TSV KaLa II zweimal in Folge (50., 59.), doch mehr Chancen konnten die Gäste nicht verwerten. Schiedsrichter: Gabriel Rau, Maximilian Kelbel, Maximilian Naumov







Der SC Regensburg holte sich bei der SpVgg Ziegetsdorf vor 85 Zuschauern zum vierten Mal in Folge die Maximalausbeute. In Front ging der SC durch Ingmar Hell in der 19. Minute, doch Amer Muratovic sorgte in der 39. Minute für Ausgleich. In der zweiten Halbzeit brachte Jonas Fischer die Gäste erneut in Front (65.) und ein Eigentor von Tobias Angermeier (85.) besiegelte den Dreier für den Sportclub an diesem siebten Spieltag. Schiedsrichter: Luca Huttner, Fabian Felbermeir, Florian Schreiner