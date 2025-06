Obersüßbach: Mit Neu-Coach Koch soll es aufwärts gehen

Magere acht Zähler sprangen für die Fußballer des TSV Obersüßbach in der abgelaufenen Runde der A-Klasse Landshut heraus, so dass für das Team am Ende nur der vorletzte Tabellenplatz heraussprang. In der Spielzeit 2025/2026 dürfen Besl, Zehentmeier und Kameraden wieder in der Mainburger A-Klasse an den Start gehen und erhoffen sich in dieser ein besseres Abschneiden. Als neuen Übungsleiter konnte der Klub den 43-jährigen Ferdi Koch gewinnen, der im Frühjahr den Kreisklassisten SV Saal über den Umweg Relegation zum Klassenerhalt führte.

Der frühere Bezirksliga-Fußballer des TSV Langquaid ist ein erfahrener Trainer, der in der Vergangenheit bereits eine Reihe von Vereinen - überwiegend in der A-Klasse - anleitete. Bislang wurde die Mannschaft von Mario Kögl betreut. "An Mario geht ein großer Dank. Er hat mit vollem Einsatz und Herzblut zweieinhalb Jahre die Geschicke bei uns geleitet", lässt der TSV Obersüßbach in einer Pressemitteilung wissen.





Von Neu-Coach Koch erhofft man sich einiges: "In Person von Ferdi Koch starten wir mit einem neuen Mann an der Seitenlinie in die neue Saison. Gemeinsam wollen wir das Projekt angreifen, die junge Truppe zu stabilisieren, stetig weiterzuentwickeln und den TSV langsam wieder in höhere Tabellenregionen zu führen. Mit einigen Eigengewächsen und Reaktivierungen wird es auch in der Mannschaft spannende Entwicklungen geben."







Zur Vorbereitung stehen Spiele am Freitag, 27. Juni (18:30 Uhr) in Obersüßbach gegen den FC Leibersdorf II und am Sonntag, 20. Jul (13:30 Uh) bei der neugegründeten SG Aiglsbach II /Meilenhofen I an. Außerdem findet am 06. Juli ab 14 Uhr in Obersüßbach die Vorrunde des Toto-Pokals statt. Hierzu sind der FC Leibersdorf, die SG Weihmichl / Neuhausen und der SV Oberglaim zu Gast. Am 26. Juli startet dann die Saison in der A-Klasse Mainburg mit dem Gastspiel bei der SG Siegenburg.