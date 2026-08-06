Obersülzen anngekommen in Rheinhessens Bezirksliga Weil die Bezirksliga Rheinhessen zu dünn besetzt war, wurde der SV Obersülzen „eingemeindet“ von Michael Heinze · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Mit dieser Mannschaft ging der SV Obersülzen vergangene Saison in die Runde. Der Verein hatte gerade den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Foto: SV Obersülzen - Archiv

Obersülzen. Der SV Obersülzen ist neu in der Bezirksliga Rheinhessen. Aber was ist das für ein Klub? Was macht ihn aus? Welche Erfolge stehen in der SVO-Vita? Und wie ist das Team einzuschätzen?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Club-Intimus Sascha Gerber: „Was unseren Verein besonders auszeichnet, sind die große Leidenschaft und das starke Miteinander“. Er betont: „Bei uns ist die gesamte Anlage noch Vereinseigentum, weshalb viele ehrenamtliche Helfer unzählige Stunden investieren. Das spüren auch die Spieler – und identifizieren sich entsprechend mit dem Verein. Viele Aktive der ersten Mannschaft und der 1b spielen seit ihrer Jugend für den Club. Diese Vereinstreue und der familiäre Zusammenhalt sind etwas Besonderes.“

Mit den Spielführern Sebastian Limpert, Sören Müsel und Florian Limpert hat das Team aus dem 779 Einwohner zählenden Straßendorf im Leiningerland echte Identifikationsfiguren. Alle drei kennen den Verein seit ihrer Bambini-Zeit. Auch auf der Trainerbank sitzen spannende Persönlichkeiten. Gerber selbst ist seit 1996 im Verein aktiv. Unter anderem war er Spieler, Jugendtrainer, Jugendkoordinator, Trainer des Frauenteams, Aktivencoach sowie Ansprechpartner im sportlichen Bereich und fungiert nun mit Ricardo Oetken zusammen als Co-Trainer. Fußballer pflegen ihre Anlage in Eigenregie „Cheftrainer Göran Garlipp prägt die Mannschaft ebenfalls entscheidend“, betont der 54-Jährige. „Trotz seiner 40 Jahre übernimmt er auf und neben dem Platz Verantwortung, geht als Lenker, Denker und Vorbild voran.“ Garlipp sorgt für Ordnung und Struktur im Defensivverbund. Die Obersülzer spielen im 4:4:2-System. Toptorjäger ist Jan Gaschott. Die Spielführer t, Müsel und Limpert bilden das Gerüst der Elf.