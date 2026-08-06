Obersülzen anngekommen in Rheinhessens Bezirksliga

Obersülzen. Der SV Obersülzen ist neu in der Bezirksliga Rheinhessen. Aber was ist das für ein Klub? Was macht ihn aus? Welche Erfolge stehen in der SVO-Vita? Und wie ist das Team einzuschätzen?
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Club-Intimus Sascha Gerber: „Was unseren Verein besonders auszeichnet, sind die große Leidenschaft und das starke Miteinander“. Er betont: „Bei uns ist die gesamte Anlage noch Vereinseigentum, weshalb viele ehrenamtliche Helfer unzählige Stunden investieren. Das spüren auch die Spieler – und identifizieren sich entsprechend mit dem Verein. Viele Aktive der ersten Mannschaft und der 1b spielen seit ihrer Jugend für den Club. Diese Vereinstreue und der familiäre Zusammenhalt sind etwas Besonderes.“
Mit den Spielführern Sebastian Limpert, Sören Müsel und Florian Limpert hat das Team aus dem 779 Einwohner zählenden Straßendorf im Leiningerland echte Identifikationsfiguren. Alle drei kennen den Verein seit ihrer Bambini-Zeit. Auch auf der Trainerbank sitzen spannende Persönlichkeiten. Gerber selbst ist seit 1996 im Verein aktiv. Unter anderem war er Spieler, Jugendtrainer, Jugendkoordinator, Trainer des Frauenteams, Aktivencoach sowie Ansprechpartner im sportlichen Bereich und fungiert nun mit Ricardo Oetken zusammen als Co-Trainer.
„Cheftrainer Göran Garlipp prägt die Mannschaft ebenfalls entscheidend“, betont der 54-Jährige. „Trotz seiner 40 Jahre übernimmt er auf und neben dem Platz Verantwortung, geht als Lenker, Denker und Vorbild voran.“ Garlipp sorgt für Ordnung und Struktur im Defensivverbund. Die Obersülzer spielen im 4:4:2-System. Toptorjäger ist Jan Gaschott. Die Spielführer t, Müsel und Limpert bilden das Gerüst der Elf.
Die Sportanlage und das Clubheim in der Grünstadter Straße bieten laut Gerber „eine gemütliche und familiäre Atmosphäre, in der sich Gäste schnell wohlfühlen“. Gekickt wird auf einem relativ neuen Kunstrasen. „Man merkt allerdings, dass die Anlage Vereinseigentum ist und ständig Pflege und Arbeit erfordert“, so Gerber. „Dank vieler engagierter Helfer wird sie regelmäßig instandgehalten.“
Ein Meilenstein für den SVO war der Aufstieg in die Bezirksliga Vorderpfalz. Dieser Erfolg hat den Verein zusammengeschweißt und zusätzlich motiviert. Mit Rang acht in der vergangenen Serie war man zufrieden. „Über weite Strecken der Saison befanden wir uns im Kampf um den Klassenerhalt und mussten hart für unsere Punkte arbeiten.“
Über den Staffelwechsel nach Rheinhessen war Gerber zunächst nicht begeistert. „Die meisten Vereine, Trainer und Spieler der neuen Liga sind uns unbekannt, sodass uns die gewohnten Kontakte und Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Auch die längeren Fahrtwege stellen einen zusätzlichen Aufwand dar.“ Doch der Wechsel biete die Chance, neue Vereine, Sportanlagen und Menschen kennenzulernen.
„Mit Horchheim und Monsheim kennen wir zwar zwei Teams, insgesamt erwartet uns aber eine neue und sicherlich starke Liga“, sagt Gerber. „Wir haben großen Respekt vor den Gegnern und den anspruchsvollen Aufgaben. Ziel ist es, möglichst schnell die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Wenn uns das gelingt, möchten wir uns im gesicherten Mittelfeld etablieren.“ Die neue Runde sehe man „als spannende Herausforderung“. Gerber sagt: „Hoffentlich treffen wir dabei auf genauso gemütliche Sportanlagen und gastfreundliche Menschen wie entlang der Weinstraße…“