»Oberstes Regal« & »Mental-Trainer aus der Ferne«

Eine Begegnung vom anstehenden zehnten Spieltag der Bayernliga Nord wirft ihren Schatten voraus. Die beteiligten Vereine haben eine tolle sportliche Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Im Kappenberger Sportzentrum steigt am Freitag (Anstoß 19 Uhr) das Oberpfalzderby zwischen dem ASV Cham und dem SV Fortuna Regensburg. Trotz aller Brisanz haben die Cheftrainer im Vorfeld viel Lob für den jeweiligen Konkurrenten übrig.

Bei den Kreisstädtern hat sich der Freitagabend als fester Termin für Heimspiele etabliert. Ob das ein Faktor für den sportlichen Erfolg ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Tatsache ist aber: Der ASV hält mittlerweile einen Heimnimbus, der in der Bayernliga seinesgleichen sucht. 23 Heimspiele in Folge hat das Team von Trainer Faruk Maloku nicht mehr verloren. Und die Serie soll weitergehen.



Maloku kennt die Regensburger Mannschaft gut, hält große Stücke auf ihr. So skizziert der Weidener vor dem Aufeinandertreffen: „Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Die Qualität an Einzelspielern sowie die Anzahl an Unterschiedsspielern, die Fortuna mittlerweile bei sich angesammelt hat, ist oberstes Regal. Fortuna wird mehr Ballbesitz haben, sie werden dominant spielen, sie haben eine tolle Spielanlage und werden als Favorit auftreten. Das alles überrascht uns nicht. Die Rollen sind klar verteilt“, schiebt Maloku den Gästen die Favoritenrolle zu. Nichtsdestotrotz soll der kleine Negativtrend mit drei sieglosen Spielen am Stück enden. Chams Coach erklärt weiter: „Gegen eine Top-Mannschaft zu spielen ist immer eine reizvolle Aufgabe. Vor allem wenn es gegen so eine Qualität an Gegenspielern geht. Es ist eine Herausforderung, an der wir uns zu Hause beweisen können. Natürlich müssen wir uns voll ins Zeug legen und brauchen eine richtig starke Tagesform.“





Auf eindrucksvolle Art und Weise kehrte der SV Fortuna letzte Woche in die Erfolgsspur zurück. Das 5:1 daheim gegen Würzburg hätte sogar höher ausfallen können. Ein Duo stach heraus: Die Offensiv-Wirbelwinde Lukas Da Silva und Jason Sarajlic brillierten, trafen jeweils doppelt. Darauf angesprochen, will Coach Arber Morina betont wissen: „Nicht nur Lukas und Jason, sondern alle Offensivspieler versprühen viel Freude. Es ist jedes Wochenende eine schwere Entscheidung, wen ich aufstellen soll.“ 21 Saisontore hat Fortuna schon erzielt. Gemeinsam mit Neumarkt und Hof ist das Ligabestwert.

Das letzte Duell avancierte zu einem Spektakel sondergleichen: Mit 6:5 triumphierte Cham in Regensburg. – Foto: Florian Würthele





Vor den Chamern und ihrem Trainer hat Morina großen Respekt: „Wir haben uns mit Cham immer schwergetan. Vom letzten Auswärtsspiel dort (2:5-Niederlage, Anm.d.Red) haben wir schlechte Erinnerungen. Mit Faruk Maloku haben sie einen ausgezeichneten Trainer, der die Jungs hervorragend einstellt. Trotz des Umbruchs im Sommer wird er uns auch diesmal wieder vor große Aufgaben stellen. Die Mannschaft spielt absolut leidenschaftlich, die Spieler ziehen konsequent mit. Durch diese Diszipliniertheit werden Fehler konsequent bestraft. Auch bei Standards sind sie stark. Generell herrscht ein starker Spirit und eine starke Gemeinschaft in dieser Mannschaft. Das alles macht Cham zu einem der am schwersten bespielbaren Gegner in der Liga.“ Mit Maloku tauscht sich Morina häufig aus: „Wir haben ein gutes und respektvolles Verhältnis. Faruk hat mir – gerade letzte Saison – viel geholfen und ist wie ein Mental-Trainer aus der Ferne.“



Personell müssen die Gastgeber deutlich mehr Abstriche machen. Nach wie vor gestaltet sich die Situation beim ASV knifflig. Jakub Hrudka, Alexander Sigl, Finn Steinhauser und Raphael Huber sind für Freitag sicher noch keine Option. Kapitän Niko Becker und Michael Lamecker befinden sich im Aufbautraining und werden laut Maloku „voraussichtlich im Kader sein können“. Keinerlei Sorgen hat hingegen Malokus Gegenüber: Abgesehen von den Langzeitverletzten Baldauf und Sautner sind auf Regensburger Seite alle Mann an Bord.