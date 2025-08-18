Kapitän James Lugobola (am Ball) ging mit Neugablonz beim FC Oberstdorf leer aus. – Foto: Stefan Günter

Oberstdorf und Seeg mit weißer Weste Zwei Kreisligisten starten mit zwei Siegen +++ Mauerstetten trumpft bei der SSV Wertach auf +++ Furiose Anfangsminuten in Untrasried

In der Allgäuer Kreisliga Süd grüßen der FC Oberstdorf und der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mit einer makellosen Bilanz von der Spitze. Das Duo ist mit jeweils zwei Siegn in die Saison gestartet.



Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 70 Der FC Oberstdorf feierte gegen den BSK Olympia Neugablonz einen ungefährdeten 3:1-Sieg. Christian Lingg sorgte in der 20. Minute nach einer Flanke von Jonas Scheftermit per Kopf für das 1:0. Benedikt Eder erhöhte in der 50. Minute auf 2:0, als er von Valentin Lechleiter eingesetzt worden war. Nur fünf Minuten später netzte Lingg erneut ein, diesmal nach einem Pass von Marco Bonauer. Damit war eine Vorentscheidung gefallen. Neugablonz´ Sadik Sotanaj fing sich in der 58. Minute eine Zeitstrafe ein, während Niklas Rohner (Oberstdorf) in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Vier Minuten vor dem Ende gelang Alessandro Mulas noch der Ehrentreffer für den BSK.Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Jennifer Stützel (FC Penzing) - Zuschauer: 150 Die Partie zwischen dem SC Untrasried und dem TSV Kottern II begann furios, bereits nach 16 Minuten waren vier Treffer gefallen - und der 3:1-Sieg des SCU stand damit fest. Kottern gingen früh in Führung: Martin Lekaj traf in der 5. Minute zum 0:1. Doch die Antwort der Untrasrieder kam prompt. Nur zwei Minuten später verwandelte Tobias Kopf nach einem Konter, eingeleitet von Alexander Gropper, zum 1:1. In der neunten Minute folgte das 2:1 durch Samuel Prinz, der einen Elfmeter nach einem Foul an Alexander Wiest sicher verwandelte. Tobias Kopf erhöhte in der 16. Minute auf 3:1, als er ein Zuspiel von Tobias Brändle verwertete. Danach tat sich nicht mehr viel, in der zweiten Halbzeit gab es noch zwei Gelb-Rote Karten für Kottern (Sefer Qosaj, 73., und Matthias Hoffmann, 91.).Schiedsrichter: Jennifer Stützel (FC Penzing) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 50 Am Ende machte es der FC Blonhofen noch klar und setzte sich mit 3:0 gegen den TSV Buching/Trauchgau durch. Valentin Bauer hatte in der 36. Minute für die Pausenführung gesorgt, die bis kurz vor Schluss hielt. Dann erhöhte Manuel Schwarz in der 87. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Simon Ammersinn mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit zum 3:0.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100 Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg feiete beim TSV Obergünzburg einen 2:0-Auswärtssieg, der sich lange Zeit nicht andeutete. Bis zur 74 Minute stand es 0:0. Dann brachte Nicolas Stöger die Gäste in Führung, als er nach einem langen Ball von Alexander Melzer die Kugel über den Keeper lupfte. In der Nachspielzeit erzielte Melzer selbst das 2:0, als er den Ball fast von der Mittellinie über den Torwart hinweg ins Netz beförderte.Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Nico Klement köpfte die SG Betzigau/Wildpoldsried gegen Füssen in Führung. – Foto: Helmut Betz



Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 140 Trotz zwischenzeitlichem Rückstand setzte sich die SG Betzigau/Wildpoldsried mit 3:1 gegen den FC Füssen durch. Der FCF ging früh in Führung: In der 15. Minute traf Philipp Meisinger zum 0:1. Die SG brauchte etwas, um den Gegentreffer zu verdauen, im zweiten Abschnitt drehte sie die Partie. Nico Klement erzielte per Kopfball den Ausgleich in der 74. Minute, Jonas Tögel ließ den Führungstreffer in der 81. Minute folgen. In der 86. Minute machte Klement alles klar, zumal Füssen Noah Aschenbrenner mit Gelb-Rot verloren.Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 140



Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100 Im heimischen Offino-Stadion holte sich der VfB Durach II gegen den Bezirksliga-Absteiger FC Rettenberg ein 1:1. In der 18. Minute brachte Jannis Pfäffle den VfB nach einer feinen Vorlage von Lukas Holderied in Führung. Doch 13 Minuten später glich Fabian Reitemann für Rettenberg aus, nachdem er von Manuel Welte ideal angespielt wurde. Trotz intensiver Bemühungen beider Seiten blieb es beim 1:1.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80 Der SV Mauerstetten gewann beim SSV Wertach deutlich mit 4:0. Tobias Junginger brachte den SVM in der 25. Minute nach Vorarbeit von Jonathan Vuist in Führung. Bereits sieben Minuten später erhöhte Maximilian Kraus nach einer Vorlage von Junginger. Im zweiten Durchgang machte Vuist in der 56. Minute das 0:3, bevor Kraus in der 80. Minute nach einem Pass von Emanuel Richter den Endstand von 0:4 herstellte.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80

Die SG Oberstaufen/Stiefenhofen feierte eine gelungene Heimpremiere und bezwang den FC Türksport Kempten mit 2:0. Lukas Freidl brachte die SG in der 23. Minute nach einer mustergültigen Vorlage von Timo Walser in Führung. In der 82. Minute sorgte Marcel Fink für die endgültige Entscheidung, als er nach einem schönen Zuspiel von Raphael Eyenbach zum 2:0 einschob.

Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 120