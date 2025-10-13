Oberstdorf und Kotterns Zweite marschieren

Einen Treffer durften die Kicker des TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg bejubeln, doch das sollte nicht zum Sieg gegen den FC Füssen reichen. Der TSV musste sich mit einem 1:1 begnügen. – Foto: Daniel Melzer

In der Allgäuer Kreisliga Süd hat der FC Oberstdorf die Spitze erklommen - aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem bisherigen Primus TSV Kottern II. Während das Spitzenduo jeweils die zehnten Saisonsiege feierte, büßte der bis dato gleichauf liegende TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mit dem 1:1 gegen den FC Füssen zwei Zähler ein.



Obwohl der FC Füssen mehr als 80 Minuten nur zu zehnt war, gelang eine kleine Überraschung. Der FCF entführte mit dem 1:1 beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg einen Zähler. Schon in der 9. Minute hatte Tobias Hackl die Rote Karte gesehen. Trotz Unterzahl brachte Michael Knarr Füssen in der 33. Minute in Führung. Ummittelbar nach der Halbzeit glich Phillip Rück nach einer perfekten Vorlage von Stefan Singer aus. 20 Minuten später war dann auch personeller Gleichstand hergestellt, denn Seegs Lukas Klemmer musste mit Gelb-Rot vom Platz.Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 300



Der SC Untrasried wehrte sich zwar mit allen Kräften, musste sich dem FC Oberstdorf aber doch mit 0:3 beuten. Nach torloser erster Halbzeit brachte Markus Stölzle den FCO in der 54. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Schon drei Minuten später erhöhte Felix Schulla. In der 72. Minute sorgte Schulla nach Vorarbeit von Markus Übelhör schließlich für den Endstand.Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 180



In einem packenden Duell setzte sich der SV Mauerstetten auf den letzten Drücker noch mit 3:2 beim FC Blonhofen durch. Leon Scheske hatte bereits in der 7. Minute den SVM in Führung gebracht. Julian Bauer glich in der 28. Minute aus. Ab der 35. Minute war Blonhofen schwer gehandicapt, hatte doch Maximilian Mentner die rote Karte gesehen. Tobias Junginger brachte Mauerstetten in der 70. Minute erneut in Führung, doch Blonhofen mobilisierte alle Kräfte. Valentin Bauer erzielte in der 85. Minute den Ausgleich. Die Freude darüber verflüchtigte sich in der Nachspielzeit, denn da war Junginger erneut zur Stelle und sicherte Mauerstetten den 3:2-Erfolg.Schiedsrichter: Peter Strobl (Dettenschwang) - Zuschauer: 131



Im Waldstadion entwickelte sich ein spannendes Duell zwischen BSK Olympia Neugablonz und dem FC Rettenberg, das der BSK mit 2:1 gewann. Nach einem frühen Rückstand durch ein Tor von Manuel Welte (9.) brauchte Neugablonz etwas, um sich zu fangen. In der zweiten Halbzeit war das 0:1 verdaut. Alessandro Mulas sorgte in der 69. Minute für den Ausgleich und krönte seine Leistung in der Schlussminute mit dem 2:1-Siegtreffer.Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 200



Ein Tor reichte dem TSV Buching/Trauchgau, um den SSV Wertach zu bezwingen. Mathias Höldrich erzielte in der 46. Minute das alles entscheidende Tor. Nach einem präzisen Pass von Johannes Wenzl überlupfte Höldrich den chancenlosen Torwart.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 150



Das Reservenduell gegen den VfB Durach entschied der TSV Kottern mit 1:0 für sich. In der 60. Minute erzielte Ex-Profi Martin Dausch das entscheidende Tor den TSV. 19 Minuten später sah Lukas Holderied von Durach die gelb-rote Karte, zu zehnt konnte der VfB die Partie nicht mehr umbiegen.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 250

Im Vorwärtsgang: Pius Rist kam mit der SG Betzigau/Wildpoldsried zu einem 4:1-Erfolg bei Türksport Kempten. – Foto: Helmut Betz



Das Schlusslicht FC Türksport Kempten ging erneut leer aus, gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried setzte es eine 1:4-Heimniederlage. Robin Goger brachte Betzigau in der 20. Minute in Führung. Das 0:1 steckte Türksport noch weg und glich durch Nikola Cvetic in der 27. Minute aus. Als aber kurz vor der Halbzeit David Fleschutz zum 1:2 einnetzte, setzte das Türksport sichtlich zu. Jonas Tögel sorgte mit seinem Doppelpack in der 77. und 81. Minute für einen am Ende deutlichen Betzigauer Erfolg.Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100