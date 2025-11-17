Oberstdorf, Kottern und Seeg im Gleichschritt

Die Kicker des TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg hatten wieder Grund zum Jubeln, gegen den TSV Obergünzburg stand es am Ende 4:0. – Foto: Daniel Melzer

In der Allgäuer Kreisliga Süd marschiert das Spitzentrio unbeirrt weiter. Kurz vor der Winterpause gaben sich der FC Oberstdorf, TSV Kottern II und TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg keine Blöße.



Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg ließ gegen den TSV Obergünzburg nichts anbrennen und feierte einen klaren 4:0-Sieg. Alexander Melzer sorgte in der 31. Minute für die Pausenführung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Phillip Rück auf 2:0 (51.), nachdem Melzer ihm den Ball durchgesteckt hatte. Melzer legte dann in der 64. Minute nach: Bei einem Sololauf von der Mittellinie war er nicht zu stoppen und schob den Ball ins rechte Eck. Den Schlusspunkt setzte Christoph Pracht in der 87. Minute, der nach einem Pass von Nicolas Stöger traf.Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100



Schwerer als erwartet tat sich der TSV Kottern II, doch am Ende zählte vor allem der 1:0-Erfolg gegen den SC Untrasried. Matthias Hoffmann erzielte in der 30. Minute das alles entscheidende Tor für den Bayernliga-Unterbau.Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 100



Beim FC Blonhofen läuft es, mit dem 3:1 beim TSV Buching/Trauchgau gelang der fünfte Sieg in Serie und der Sprung ins Mittelfeld. Patrick Hakala erzielte in der 12. Minute das 0:1. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Julian Bauer in der 46. Minute, dann sorgte erneut Hakala in der 62. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Erst in der Schlussminute gelang Tobias Stöller noch der Ehrentreffer für Buching/Trauchgau.Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 150



Der BSK Olympia Neugablonz schnupperte an einem Punktgewinn, doch am Ende setzte sich der FC Oberstdorf doch mit 4:2 durch. Für den Spitzenreiter lief zunächst alles nach Plan. Felix Schulla traf in der 10. Minute nach Vorarbeit von Christian Lingg zum 0:1. Zwölf Minuten später erhöhte Benedikt Eder, der nach einer Flanke von Lingg einnetzte. Nach der Roten Karte für Sadik Sotanaj (48.) kämpfte Neugablonz in Unterzahl weiter und verkürzte durch Mendim Haliti (56.) auf 1:2. Eder stellte jedoch in der 61. Minute den alten Abstand wieder her. Doch es blieb spannend, denn Benjamin Maier verwandelte einen Elfmeter zum 2:3 (63.). Erst kurz vor Schluss sorgte Niklas Rohner mit dem 2:4 für klare Verhältnisse.Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 100



Der FC Füssen setzte sich mit 3:0 gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried durch. Philipp Meisinger sorgte in der 9. Minute nach Vorarbeit von Erik Hoffmann. Luis Kolb erhöhte in der 59. Minute, nachdem Michael Knarr ihn mustergültig bedient hatte. Nur eine Minute später traf Hoffmann erneut, diesmal ebenfalls nach Knarrs Assist. Die Füssener dominierten das Spiel vor 140 Zuschauern.Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 140



Im Grüntenstadion konnte sich der FC Rettenberg mit 4:0 gegen den VfB Durach II durchsetzen und hat den Anschluss ans rettende Ufer hergestellt. Der Ex-Duracher Martin Welte sorgte schon in der 2. Minute für die Führung. Sein Bruder Manuel Welte erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Nach der Pause wurde es für die Duracher bitter: Nach einer Notbremse sah Timo Schafroth in der 55. Minute Rot und Manuel Welte sorgte prompt für das 3:0. Ab der 86. Minute waren es nur noch neun Duracher, denn Michael Gräßl erhielt die Gelb-Rote Karte. 60 Sekunden später machte Louis Gert mit dem 4:0 den Deckel drauf.Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120 Der SV Mauerstetten wurde seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang den SSV Wertach mit 1:0. Nach torloser erster Halbzeit fiel die Entscheidung in der 50. Minute. Martin Wahl verwandelte einen Handelfmeter zum einzigen Treffer des Tages.Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120

Im Kellerduell bejuelte die SG Oberstaufen/Stiefenhofen einen 3:2-Erfolg beim Schlusslicht FC Türksport Kempten. Die Partie begann turbulent. Lukas Freidl traf in der 13. Minute zum 0:1, ein Eigentor von Furkan Fidan bedeutete fünf Minuten später bereits das 0:2. Dann waren die Kemptener am Zug: Onyinye Onunko verkürzte für Türksport in der 19. Minute, bevor Nikola Cvetic per Elfmeter zum 2:2 (24.) ausglich. Für die Entscheidung sorgte schließlich Marcel Fink, der in der 69. Minute zum 2:3 einnetzte.

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 100