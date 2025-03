Obersprockhövel: Wasilewski tritt zurück - Wurst übernimmt vorzeitig

Der ursprüngliche Bericht vom 15. März:

Der SC Obersprockhövel durchlebt die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. Ein Name ist mit dem Aufschwung in die Westfalenliga für immer verbunden: Robert Wasilewski! Der 54-Jährige führte den SC Obersprockhövel im Sommer 2022 zur erstmaligen Meisterschaft in der Landesliga und schaffte zweimal knapp den Klassenerhalt. In seinem sechsten Jahr beim SCO hat er die Mannschaft zu einem gestandenen Westfalenligisten geformt, der mit dem Abstiegskampf aller Voraussicht nach nichts mehr zu tun haben wird. Trotzdem entschieden sich die Vereinsverantwortlichen im Februar, nach sechs gemeinsamen Jahren im Sommer getrennte Wege zu gehen. Eine Aktion, die durchaus für Turbulenzen innerhalb des Vereins und der Mannschaft geführt hat. Nach der 1:4-Pleite gegen den BSV Schüren hat Wasilewski unter der Woche die Reißleine gezogen und ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.