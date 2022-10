Obersontheim gewinnt in Obersontheim

Was sich zuerst wie ein Tippfehler liest, ist am heutigen Samstag wirklich so in einem turbulenten Landesligaspiel in Obersontheim passiert. Aber alles der Reihe nach. Die Kaisersbacher, traditionell in Grün-Weißen Oberteilen spielend, durften nach einem Trikotvergleich während des Aufwärmens mit den ganz in Weiß spielenden Obersontheimern ihr Trikot nicht tragen, weil der Weißanteil dem Schiedsrichter zu groß war und besorgt bezüglich Verwechslungen war. Also musste kurzfristig ein Ausweichtrikotsatz organisiert werden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den sportlichen Leiter der Obersontheimer Marc Schwerin der zusätzlich zu seinen Aufgaben vor dem Spiel half einen Satz Trikots für die Gäste zu besorgen. Schlussendlich konnten die Gäste vom SVK in einem alten weinroten Trikotsatz mit abgeklebten Spielernamen antreten.

Unbeirrt durch das Trikotchaos aus dem Vorfeld des Spiels nahmen die Gäste aus Kaisersbach das Spiel ab der ersten Minute in die eigene Hand und ließen das Heft des Handelns die kommenden 90 Minuten nicht mehr los. Einem frühen Übergewicht der Kaisersbacher folgte nach bereits elf Minuten eine Torraumszene, bei der Matthias Kugler nach einer Körpertäuschung vom Obersontheimer Verteidiger Pablo Wild von den Beinen geholt wurde. Über den fälligen Strafstoßpfiff regte sich Wild dann so sehr auf, dass er prompt noch vor Ausführung des Elfmeters wegen Meckern Gelb-Rot sah. Den fälligen Strafstoß konnte der Kaisersbacher Standardspezialist Gökhan Alkan in der 12. Minute nicht im Tor unterbringen, da der klasse haltende Obersontheimer Schlussmann Daniel Hornung die Ecke ahnte und den Ball um den Pfosten lenken konnte. In der Folge spielte bis zur Halbzeit nur der SV Kaisersbach und konnte Angriff um Angriff auf das Obersontheimer Tor starten. Dies schlug sich in sage und schreibe elf zu null Ecken in der ersten Halbzeit nieder. Nach den vollen 90 Minuten sollte es fünfzehn zu eins in Sachen Ecken für den SV Kaisersbach stehen.

Nach der Halbzeit auch weiterhin das gewohnte Bild. Viel Ballbesitz für den SV Kaisersbach und viel Defensivarbeit bei den verbliebenen zehn Obersontheimern. Wieder und wieder spielten sich die Gäste Chancen heraus, welche vorerst in der 61. Minute im hochverdienten 1:0 durch Tom Berger gipfelte. Nach dem Führungstreffer wechselte der Kaisersbacher Coach Hakan Keskin durch und das Spiel wurde zunehmend hektischer. Auch bedingt durch die immer härter einsteigenden Obersontheimer Spieler. In der 81. Minute brachte Marco Krause den Kaisersbacher Sturmtank Phillipp Kees im Strafraum zu Fall. Krause sah Gelb für das Foul und es gab erneut Elfmeter für die Gäste. Der Torschütze zum 1:0 Tom Berger trat an, aber scheiterte an dem erneut klasse haltenden Daniel Hornung. Auf der Gegenseite musste der Kaisersbacher Torhüter Walter Timo Duschek der bis dato einen eher ruhigen Arbeitstag hatte, nach einem Flachschuss ins kurze Eck sein ganzes Können zeigen und lenkte den Ball mit einem starken Reflex an den Pfosten. Eine Minute später diskutierte der gerade erwähnte Krause nach einer Schiedsrichterentscheidung etwas zu energisch mit dem Unparteiischen und sah als zweiter Obersontheimer an diesem Tag die Ampelkarte wegen Meckern.