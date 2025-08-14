Oberschneiding reagiert auf Zach-Verletzung: Berovic kommt

Der TSV Oberschneiding musste am zweiten Spieltag der Kreisliga Straubing einen Nackenschlag verkraften. Der erst im Sommer vom Landesligisten TSV Bogen heimgekehrte Jonas Zach , der gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Elias als Spielertrainer-Doppelspitze installiert wurde, hat sich beim 2:1-Auswärtserfolg in Viechtach einen Kreuzband- und Meniskusriss im Knie zugezogen. Der 28-Jährige ist bereits am vergangenen Montag operiert worden. Die Saison ist für den Innenverteidiger dennoch gelaufen. Der Verein hat auf den Nackenschlag reagiert und nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Andreas Berovic konnten die Gelb-Schwarzen einen routinierten Offensiv-Allrounder engagieren, der erst vor Kurzem vom Kreisligisten SV Perkam zum SV Türk Gücü Straubing gewechselt war. Der Futsal-Spezialist, der auch dem Bundesliga-Aufstiegskader der Young Boys Balkan angehört, kam beim ambitionierten Bezirksligisten in allen bisherigen Partien zum Einsatz, musste im hochkarätig besetzten Shalaj-Ensemble aber auch zweimal auf der Ersatzbank Platz nehmen.

"Andreas ist ein sehr guter Freund unseres Ex-Spielertrainers Boris Vareskovic, über den der Kontakt zustande gekommen ist. Wir freuen uns, dass er Lust hat, bei uns anzugreifen. Mit seiner Erfahrung und Qualität wird er uns definitiv weiterhelfen", sagt Elias Zach, der kein Geheimnis daraus macht, dass der Klub prinzipiell auf der Suche nach einem Defensivspieler war: "Diesbezüglich hat sich leider nichts ergeben. Mit Andreas haben wir aber jetzt noch in einem anderen Mannschaftsteil einen Top-Mann bekommen, der das Niveau im Team auf alle Fälle anheben wird."







Der langfristige Ausfall von Jonas Zach wird trotzdem nur schwer zu kompensieren sein. "Joni ist am Platz ein absoluter Leader-Typ, der die Defensive top organisiert und zudem Stimmung aufs Feld bringt. Vor allem als Persönlichkeit werden wir ihn nicht ersetzen können", meint Elias Zach, dessen Team aus den ersten drei Partien vier Punkte einspielen konnte: "Wir können definitiv mithalten. Das Niveau ist aber deutlich höher als in der Kreisklasse und in den kommenden Wochen haben wir immer wieder urlausbedingte Ausfälle. Daher werden wir uns weiter jeden Punkt hart erarbeiten müssen."