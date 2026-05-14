Oberschneiding präsentiert drei hoffnungsvolle Neuzugänge Maximilian Bernhard sowie Lorik und Lorent Rashica schließen sich dem Bezirksliga-Anwärter an von Thomas Seidl · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Sportlicher Leiter Tobias Gögl, Lorik Rashica, Lorent Rashica, Vorstand Christopher Bachmeier – Foto: T. Arnold

Der TSV Oberschneiding steht vor einem historischen Erfolg. Wenn der Neuling am Freitagabend sein Heimspiel gegen den FC Langdorf siegreich gestaltet, sind Breu, Obermeier & Co. Vizemeister der Kreisliga Straubing und dürfen an der Relegation zur Bezirksliga teilnehmen und auf den Aufstiegs-Hattrick hoffen.



Losgelöst vom Saisonausgang hat sich der Klub aber die Dienste von drei Neuzugängen gesichert, die allesamt jung und gut ausgebildet sind. Maximilian Bernhard wechselt von der U19 der SpVgg GW Deggendorf zu seinem Stammklub zurück. Zudem zieht es das Brüderpaar Lorik und Lorent Rashica vom SV Türk Gücü Straubing bzw. FSV VfB Straubing zu den Gelb-Schwarzen.

"Mit Maxi kehrt ein echtes Oberschneidinger Eigengewächs zu uns zurück. Er ist ein junger, talentierter Spieler, der viel Qualität und eine super Physis mitbringt. Maxi ist privat bereits bestens in die Mannschaft integriert und jeder freut sich sehr, dass er nächste Saison Teil unseres Teams ist", lässt Oberschneidings Spielercoach Elias Zach wissen.





Maximilian Bernhard zieht es ebenfalls zum TSV Oberschneiding – Foto: T. Arnold





