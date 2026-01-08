Der TSV Oberschneiding war beim Goidhaibal-Cup der strahlende Sieger – Foto: Kastl

Oberschneiding gewinnt Goidhaibal-Cup Kreisligist setzt sich in spannendem Finale knapp gegen Aiterhofen durch +++ Motzing entscheidet AH-Turnier für sich

Beim traditionellen von der Karmelitenbrauerei Straubing gesponserten Straßkirchner Hallenfußballturnier „Goidhaibal-Cup“ wurde Kreisligist aus Oberschneiding seiner Favoritenrolle gerecht und löste den Gastgeber als Turniersieger ab. Im AH-Turnier schied Vorjahressieger SpVgg Stephansposching überaschenderweise bereits in der Gruppenphase aus – den Turniersieg holte sich der SV Motzing.

Vom 2. bis 6. Januar rollte der Ball beim 47. Straßkirchner Hallenturnier. Turnierleiter Stefan Kastl bedankte sich in der vollen Sporthalle anfangs beim Hauptsponsor, der Karmelitenbrauerei Straubing um Verkaufsleiter Josef Schadenfroh, den zahlreichenehrenamtlichen Helfern, Bürgermeister Dr. Christian Hirtreiter als Stifter des neuen AH-Pokals, sowie bei den Verantwortlichen des BFV, BLSV und FuPa für die gute Zusammenarbeit.



Am Dreikönigstag empfing Titelverteidiger und Gastgeber FC Straßkirchen die in den Vorturnieren qualifizierten Mannschaften zur Endrunde. In der Gruppe A setzte sich dann der FC Aiterhofen um Torjäger Ndrecaj mit drei Siegen und einem Unentschieden souverän durch. Das zweite Halbfinalticket ergatterte der TSV Oberschneiding (7 Punkte) durch den Sieg im direkten Duell der Kreisligisten gegen die SpVgg Stephansposching (6 Punkte). Der TSV Eichendorf (4 Punkte) und ein enttäuschender Gastgeber aus Straßkirchen (1 Punkt) konnten sich in der starken Gruppe nicht behaupten, In der Gruppe B holte der mit Spieler der Kreisligamannschaft verstärkte TSV Pilsting II mit 10 Punkten den Gruppensieg. Das letzte Halbfinalticket ging an die SpVgg Pondorf (8 Punkte). Die in der Vorrunde so überzeugend agierenden Deggendorfer (5 Punkte) schieden ebenso wie die klar unterlegenen FC Zeholfing (2 Punkte) und SV Wiesenfelden (1 Punkt) in der Gruppenphase aus.





Im ersten Halbfinale traf der FC Aiterhofen-Geltofing auf die SpVgg Pondorf. Der Favorit aus Aiterhofen ging durch zwei Tore von Ndrecaj früh in Führung und setzte im weiteren Spielverlauf erneut die entscheidenden Treffer. Pondorf konnte letztlich nur jeweils durch den Dreifachtorschützen Groß verkürzen – am Ende Stand mit 6:3 ein deutlicher Erfolg für Aiterhofen. Kreisligist Oberschneiding traf im zweiten Halbfinale auf den TSV Pilsting II. Die Oberschneidinger gingen früh durch Bäumer in Führung, diese konnte Gegenfurtner jedoch egalisieren. Mit zwei Toren von Haumer und Bäumer erreichte der TSV Oberschneiding letztendlich das Finale.



Während bei der SpVgg Pondorf Spielertrainer Kettl im Siebenmeterschießen um den dritten Platz am Torwart scheiterte verwandelten beim TSV Pilsting alle fünf Schützen. Pilsting holte beim 5:3 schließlich Platz 3. Im Finale ging Oberschneiding durch Lorenz in Führung, anschließend drehte Aiterhofen durch Hoti und einen Doppelpack von Ndrecaj die Partie. In der letzten Spielminute trafen dann Spielertrainer Zach und Torjäger Bäumer zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich für Oberschneiding. Im alles entscheidenden Siebenmeterschießen vergaben bei Aiterhofen die beiden ersten Schützen, während beim TSV alle vier Spieler souverän verwandelten.





Torschützenkönig wurde Clirim Ndrecaj vom FC Aiterhofen-Geltofing mit 10 Treffern am Hauptrundenspieltag vor Kilian Gegenfurtner vom TSV Pilsting (8 Tore). Die Spiele wurden geleitet durch die Schiedsrichter Tobias Welck, Rene Renger, Michael Englmeier, Rafael Röhrl, Harald Kaneder, Thomas Achatz und Gabriel Rau.









Der SV Motzing war die beste AH-Mannschaft – Foto: Kastl