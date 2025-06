Oberscheld und Frohnhausen II haben Luft nach oben

Dillenburg. Es wird also aufs Rückspiel ankommen, wer hätte das gedacht? Der SV Oberscheld und der SSV Frohnhausen II eröffneten am Samstagnachmittag den Kampf um einen Platz in der Fußball-A-Liga mit einem torlosen Unentschieden. Oberschelds Sprecher Dennis Stahl fasste seinen Eindruck nach den ersten 90 Minuten in Worte: „Für ein Relegationsspiel war das ziemlich ereignisarm.“