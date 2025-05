Oberscheld ist bereit für die Relegation

Dillenburg. Zum Abschluss der Fußball-A-Liga Dillenburg fallen in acht Spielen satte 57 Tore. Der SV Oberscheld (5:0 gegen Niederroßbach) hat sich für die „Ehrenrunde“ in der Relegation warmgeschossen. Der TuS Driedorf hat dem SV Herborn beim 7:1 ordentlich eingeschenkt. Das 8:1 des VfL Fellerdilln gegen Breitscheid war der höchste Sieg des Tages. Mehr Tore fielen nur beim 7:4-Erfolg des FC Merkenbach in Eibach. Fast schon gegeizt mit Toren wurde in Roth, wo die SG Roth/Simmersbach 5:2 gegen Sinn/Hörbach gewann. Die SG Aartal und Absteiger SSV Donsbach spielten zum Saisonabschluss 3:3. Bereits am Samstag trennten sich der TSV Ballersbach und Meister SSC Burg II 2:2, der SV Eisemroth schlug Eschenburg II mit 6:1.