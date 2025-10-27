Obersäckingens Trainer nimmt Derbyniederlage auf seine Kappe

In der Fußball-Kreisliga A Ost gelingt dem FC 08 Bad Säckingen mit einem klaren Heimerfolg über den SV Unteralpfen ein Befreiungsschlag. Die Spvgg. Andelsbach erarbeitet sich einen Punkt.

Branimir Sarenac, der Trainer des Aufsteigers SV Obersäckingen, wusste, bei wem er die Schuld an der 1:3-Derbyniederlage gegen den SV 08 Laufenburg II suchte: „Es war mein Fehler. Ich hatte in der zweiten Halbzeit einige Umstellungen vorgenommen. Wegen eines Spielers habe ich auf drei Positionen gewechselt, das hat nicht geklappt.“ Die Lehre aus dieser Lektion: „Ich lerne dazu. In den kommenden Spielen muss ich mich besser konzentrieren.“

Laufenburg war kurz vor der Halbzeitpause durch einen abgefälschten Freistoß in Führung gegangen, Sarenacs Elf hatte schnell reagiert. „Die Mannschaft hat mutig nach vorne gespielt und noch vor der Halbzeit das 1:1 erzielt“, so der Coach. Im zweiten Durchgang wurden die Nullachter durch eine Gelb-Rote Karte gegen Salvatore Lombardo geschwächt.