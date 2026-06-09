Oberröblingen II stürmt mit Schützenfest an die Spitze

Mit einer in jeder Hinsicht desaströsen Vorstellung kam die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg beim Tabellenzweiten VfB Oberröblingen II mit 1:9 (1:3) unter die Räder. Die Hausherren zeigten deutlich, dass sie aufsteigen wollen und setzten sich mit dem Kantersieg vor dem letzten Spieltag an die Tabellenspitze.
Die KSG konnte erstmals seit Wochen aus dem Vollen schöpfen. Einzig K. Koch, Hoffmann, Gängel und Hedig fehlten vom Stammkader, dafür kehrte Heller (erstmals seit März dabei) ins Tor, Schumann nach Verletzung auf den Libero-Posten, Peukert als Rechtsverteidiger und Y. Herbst als Vorstopper zurück. L. Hollo und Schendzielorz saßen zu Beginn auf der Bank. Die Hausherren zeigten schon mit der Aufstellung, dass nur ein Sieg zählte, im Vergleich zum Arbeitssieg in Bennungen begannen Stutterheim und mit Ernst und Kummer auch zwei Spieler der Landesklasse-Mannschaft, sie ersetzten Stedtler (Bank), Engelhorn und Engert.
Nicht nur mit der Auf-, auch mit der Einstellung machten die Oberröblinger von Anfang an klar, dass es für sie um viel ging. Mit aggressivem Anlaufen, starkem Zweikampfverhalten und schnellem Spiel über die Außen brachten sie die pomadige und unsortierte KSG von einer Verlegenheit in die andere. Schlechtes Stellungsspiel und fehlender Wille sowie zahlreiche unnötige Ballverluste durch zu hektisches Aufbauspiel auf Seiten der Gäste machten es die Hausherren aber auch zu leicht, sich in den ersten 25 Minuten Chance um Chance herauszuspielen.
Pech und Unvermögen im Abschluss und einige gute Paraden des - allerdings auch nicht immer sicheren - KSG-Schlussmanns verhinderten mehr als die drei Tore von Ernst (7.), Kummer (14.) und Rühlke (23.). Mit der klaren Führung im Rücken ließen es die Hausherren etwas lockerer angehen, wodurch auch die KSG zumindest etwas ins Spiel fand, vor allem Carl, Scheffel und H. Hollo konnten sich und ihre Mitspieler etwas besser in Szene setzen, was auch zu zwei Großchancen für van Veen (Parade Wiltschka 28, knapp verzogen 34.) und dem 1:3 durch eine starke Einzelaktion von H. Hollo führte.
Auf der Gegenseite vergaben aber auch die Hausherren weitere große Möglichkeiten, weil die KSG im Mittelfeld überhaupt keinen Zugriff auf Ernst und Kummer bekam. Einzig Peukert steigerte sich nach Startschwierigkeiten und lieferte sich mit Freitag starke Duelle auf der Außenbahn.
Nach dem Wechsel begann die Partie zunächst verhalten. Mit dem 4:1 durch Kirchner (50.), bei dessen unplatzierten Schuss KSG-Schlussmann Heller eine schlechte Figur machte und der vergebenen Großchance von Scheffel (52.), bei der der KSG-Kapitän den Ball nach schöner Vorlage von H. Hollo aus vier Metern weit über das leere Tor schoss, brachen bei den Gästen alle Dämme.
Gegen eine - auch durch zahlreiche Wechsel - immer konfuser agierende KSG-Deckung hatten es die Hausherren leicht, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Hinzu kamen individuelle Fehler - etwa von Libero Schumann, der vor dem 6:1 Gegenspieler Kummer unbedrängt anschoss - und eine umstrittene Entscheidung des ansonsten sicheren Referees Wolf - er wertete eine verunglückte Abwehraktion von Schendzielorz als absichtlichen Rückpass auf den Keeper, der indirekte Freitoß führte zum 8:1 durch Rockstroh -, welche den Kantersieg der Gastgeber erleichterten.
Mit dem Schlusspunkt durch M. Altenburg zum 9:1 beendete der Referee das Trauerspiel der Gäste, die zu keiner Phase an die ordentlichen Leistungen der vorangegangenen drei Siege anknüpfen konnten und einigen Kredit verspielten, den sie sich mühsam wieder aufgebaut hatten. Am kommenden Sonntag geht es bereits um 12 Uhr in Beyernaumburg gegen Kelbra II, das aufgrund des KSG-Debakels die Tabellenführung eingebüßt hat. Oberröblingen II dagegen will zeitgleich die Meisterschaft mit einem Heimsieg über die SG Lengefeld/Gonnatal II perfekt machen.