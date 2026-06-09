Oberröblingen II stürmt mit Schützenfest an die Spitze von Severin Buhl · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser

Mit einer in jeder Hinsicht desaströsen Vorstellung kam die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg beim Tabellenzweiten VfB Oberröblingen II mit 1:9 (1:3) unter die Räder. Die Hausherren zeigten deutlich, dass sie aufsteigen wollen und setzten sich mit dem Kantersieg vor dem letzten Spieltag an die Tabellenspitze. Die KSG konnte erstmals seit Wochen aus dem Vollen schöpfen. Einzig K. Koch, Hoffmann, Gängel und Hedig fehlten vom Stammkader, dafür kehrte Heller (erstmals seit März dabei) ins Tor, Schumann nach Verletzung auf den Libero-Posten, Peukert als Rechtsverteidiger und Y. Herbst als Vorstopper zurück. L. Hollo und Schendzielorz saßen zu Beginn auf der Bank. Die Hausherren zeigten schon mit der Aufstellung, dass nur ein Sieg zählte, im Vergleich zum Arbeitssieg in Bennungen begannen Stutterheim und mit Ernst und Kummer auch zwei Spieler der Landesklasse-Mannschaft, sie ersetzten Stedtler (Bank), Engelhorn und Engert.

Nicht nur mit der Auf-, auch mit der Einstellung machten die Oberröblinger von Anfang an klar, dass es für sie um viel ging. Mit aggressivem Anlaufen, starkem Zweikampfverhalten und schnellem Spiel über die Außen brachten sie die pomadige und unsortierte KSG von einer Verlegenheit in die andere. Schlechtes Stellungsspiel und fehlender Wille sowie zahlreiche unnötige Ballverluste durch zu hektisches Aufbauspiel auf Seiten der Gäste machten es die Hausherren aber auch zu leicht, sich in den ersten 25 Minuten Chance um Chance herauszuspielen. Pech und Unvermögen im Abschluss und einige gute Paraden des - allerdings auch nicht immer sicheren - KSG-Schlussmanns verhinderten mehr als die drei Tore von Ernst (7.), Kummer (14.) und Rühlke (23.). Mit der klaren Führung im Rücken ließen es die Hausherren etwas lockerer angehen, wodurch auch die KSG zumindest etwas ins Spiel fand, vor allem Carl, Scheffel und H. Hollo konnten sich und ihre Mitspieler etwas besser in Szene setzen, was auch zu zwei Großchancen für van Veen (Parade Wiltschka 28, knapp verzogen 34.) und dem 1:3 durch eine starke Einzelaktion von H. Hollo führte.